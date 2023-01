Coppa del Re: Real Madrid e Athletic Bilbao in semifinale

Il Real Madrid ha battuto L’Atletico nel derby Coppa del Re solo ai tempi supplementari. Finale 3-1 a favore dei Blancos. Con lo stesso risultato L’Athletic Bilbaoha sconfitto il Valencia di Gattuso

Colchoneros in vantaggio con Morata (19’), a cui risponde al 79’ Rodrygo. Decisivo nel primo tempo supplementare il solito Benzema (104’), poi la chiude allo scadere Vinicius (121’). Eliminato il Valencia di Gattuso, sconfitto 3-1 dall’Athletic Bilbao, grazie alle reti di Muniain (35’), N. Williams (45’) e Vesga (74’).

Nell’altro quarto di finale , vittoria fuori casa del Bilbao contro il vVlencia 1-3.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 3-1

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO 1-3

La squadra allenata da Gattuso va sotto al 35’ con il gol di Munain. Al 43’ i padroni di ctrovano il pari: Castillejo trova in profondità Diakhaby che arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone deviato nella propria porta da de Marco. Prima del riposo il vantaggio del Bilbao con Nico Beregguer. L’Athletic chiude il match nella rirpesa (74’) con il rigore trasformato da Vesga, fischiato per un contatto in area ai danni di Nico Williams. Nel finale di gara il Valencia fa partire il forcing, che non sortisce alcun effetto. Finisce 3-1, con l’Athletic Bilbao che vola in semifinale.