Al via il 9 febbraio la terza edizione della Fidaf League

La Fidaf, in collaborazione con 10Esports-Top Players annuncia la terza edizione della Fidaf League, il Campionato Italiano di Madden ufficiale della nostra Federazione. Tante le novità in programma, a cominciare dall’introduzione della rivoluzionaria app MyPad che cambierà il modo di vivere gli e-Sport.

Al termine della stagione tackle giovanile e in attesa che partano i nostri Campionati senior, ci penseranno gli e-Sport a divertire gli appassionati di football americano: il 9 febbraio, infatti, all’indomani del Pro Bowl statunitense, riparte la Fidaf League, la terza edizione del Campionato Italiano ufficiale di e-football targato FIDAF.

Saranno 4 i tornei in programma (da febbraio a giugno), durante i quali i partecipanti si sfideranno a Madden 23 per Playstation 4 e 5 per arrivare a definire i finalisti, chiamati a giocarsi il tutto per tutto dal vivo, nel corso delle finali di Seconda Divisione e CIF9 il secondo weekend di luglio, per conquistare il titolo di Campione Italiano Fidaf 2023.

Confermatissima la collaborazione con 10Esports–Top Players, organizzatore di eventi e tornei in partnership con prestigiosi club sportivi professionistici e sponsor di livello nazionale e internazionale.

La struttura della Fidaf League è di tipo “Pro”, con una prima fase con gironi all’italiana, e una seconda fase con Playoff e Finali LIVE.

La partecipazione è aperta a tutti, tesserati e non, ed è gratuita. Per iscriversi basterà seguire le istruzioni riportate al link: https://discord.gg/KCPdSeSbnH

Chiusura iscrizioni Prima Fase: 7 febbraio.

La vera novità di questa edizione, tuttavia, è l’introduzione dell’app “MyPad”, che consentirà di vivere ogni evento virtuale in maniera comoda ed efficace, direttamente dal proprio smartphone: risultati, statistiche, calendari partite, curiosità…MyPad sarà la vetrina perfetta per la Fidaf League e un canale preferenziale di incontro e scambio dati per tutta la Community dei gamer, in aggiunta al canale Discord della FIDAF, il “quartier generale” del settore e-Sport federale. Sviluppata da un’idea di Marco Santoro, Nicola Brivio e Francesco Iaciofano nel gennaio 2022, MyPad consente ai gamer di partecipare con gli amici ad eventi e competizioni videoludici online, in modo facile e intuitivo. Il progetto è stato selezionato per partecipare al programma di accelerazione di Bocconi 4 Innovation ed ha ospitato ad oggi oltre 15.000 match nell’ambito di 55 eventi, svolti in collaborazione con 10 streamer e community, con una reach complessiva di oltre 120.000 follower. Madden è la grande novità 2023 di MyPad!

Per aggiungere ancora un po’ di carne al fuoco, anticipiamo che sarà possibile seguire le partite sul canale Twitch dedicato (Fidaf League) e che la Fidaf League godrà di un’altra collaborazione importante, quella con Pascal Media Consulting, realtà specializzata nel settore televisivo, con oltre 15 anni di esperienza nella creazione, lancio e sviluppo di canali (Discovery Channel, Discovery Civilization, Discovery Science, DMAX, Focus e Alpha per citarne solo alcuni tra i più conosciuti in ambito pay TV e DTT.). L’istinto, innato e vincente, per il contenuto giusto li porta oggi a confrontarsi anche con il mondo degli e-Sport e noi siamo felici ed orgogliosi di poter lavorare con loro.

Allacciate le cinture: la Fidaf League è pronta al decollo!

