Le Teche GdS- Gli Dei del Calci, Josef Bican (Austria/Cecoslovacchia) 1913 , attaccante

A cura di Alberto Sigona – Attaccante austriaco di origini ceche (quando nacque, a Vienna, esisteva ancora l’Impero Austro-ungarico), era eccellente dal punto di vista tecnico, abile sia di destro che di sinistro, molto bravo di testa, e preciso nei lanci e passaggi; era dotato di un senso tattico che gli consentiva di ritrovarsi nella posizione migliore in ogni occasione, inoltre poteva contare su una velocità proibitiva per molti sportivi dell’epoca: riusciva, infatti, a percorrere i 100 metri piani in 10.8 secondi.

Sino a pochi mesi fa (quando è stato superato da C. Ronaldo) era il calciatore ad aver realizzato nella storia il maggior numero di reti in competizioni ufficiali, ben 821 su 528 presenze (media di 1.55 reti a match). Con 518 reti in 341 partite, nei campionati di prima divisione, detiene una media gol/partita di 1,52 (secondo nella storia, dietro solo al portoghese F. Peyroteo). Il suo campionato più prolifico (anche se non ufficiale) fu quello del ’43-‘44 quando su 26 match realizzò addirittura 57 reti, pari a 2,2 gol a partita!!! Il record ufficiale lo stabilì nel ’47, quando mise a segno 43 gol su 23 partite (1,86). Tra il 1939 e il 2012 è stato il giocatore con il maggior numero di partite di campionato in cui è andato consecutivamente a segno, con 19 volte di fila, superato solamente da Lionel Messi, con 21. Vinse 8 “Scudetti” e 1 volta la Coppa Europa Centrale (tiratore scelto in una occasione). Vanta 11 Titoli di capocannoniere in A. Si ritirò a 42 anni!! Ha militato soprattutto con lo Slavia Praga. Per aver giocato in un’epoca in cui i dati statistici non erano raccolti e conservati scrupolosamente (e in cui non era sempre facile distinguere da competizioni professionali e non), i dati su reti e presenze non trovano concordi tutti gli storici.

Con la leggendaria Nazionale austriaca (in cui militavano Binder e Sindelar) giocò in totale 19 partite segnando 14 reti (1 iridato), mentre con quella cecoslovacca prese parte a 14 incontri siglando gol in 12 occasioni.