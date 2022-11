Week 6 fase ad orologio: i campionati entrano nel vivo!

Parte nel weekend la “fase ad orologio” che coinvolgerà quasi tutti i gironi dei Campionati Under 15, Under 18 e della Coppa Italia. Ultime due giornate di stagione regolare per provare a staccare il biglietto per il treno Playoff.

La regular season dei campionati giovanili e della Coppa Italia si avvicina al termine, con le ultime due giornate che verranno disputate per molti gironi “ad orologio”, ovvero con gli scontri diretti tra le squadre che precedono e seguono in classifica, in ciascuno dei gironi coinvolti.

Il programma del weekend, per il Campionato Under 15, prevede solo due partite, entrambe “ad orologio” ed entrambe a calendario sabato: si comincia al Primo Nebiolo di Torino, con i Giaguari, quarti in classifica nel Girone B, che ospitano i Frogs Legnano, quinti e ancora a secco di vittorie. In serata, in campo all’Alfheim Field di Bologna, i Warriors, quarti del Girone A, contro i Gladiatori Roma, quinti e anch’essi fermi sullo 0-4.

Più corposo il programma del Campionato Under 18, con cinque partite ma solo una coinvolta dalla fase ad orologio: stiamo parlando della sfida tra Skorpions Varese e Seamen Milano, rispettivamente quarta e quinta del Girone C, due squadre che, contrariamente ai pronostici, hanno combattuto con grandi difficoltà sin dall’inizio della stagione. Roster corto e doppio ruolo per gran parte dei giocatori di Varese, infortuni in ruoli chiave per Milano e le speranze Playoff che si sono via via affievolite, fino praticamente a spegnersi. Molto interessante quanto succederà a Roma, con i match tra Grizzlies e Legio XIII (attualmente appaiate al secondo posto nel Girone A) e tra Ducks Lazio e Guelfi Firenze, con questi ultimi che guidano saldamente la classifica, da imbattuti. Due le partite in programma per il Girone B, la sfida ad alta tensione tra Redskins Verona (primi con 4 vittorie e 0 sconfitte) e i Warriors Bologna, secondi con uno score di 3-1 e pronti a vendicare la sconfitta per 12 a 0 subita nel match di andata lo scorso 22 ottobre; e poi Vipers Modena vs Titans Romagna, con i giovani modenesi che proveranno a risalire dall’attuale 0-4 proprio contro gli avversari diretti per il terzo posto in classifica.

Passiamo alla Coppa Italia, con tre partite e la fase ad orologio che riguarderà solo il Girone B, ovvero la sfida tra Mastini Verona e Hogs Reggio Emilia. Anche in questo caso, si tratta dello scontro tra la quarta e la quinta classificata del girone, con la necessità per entrambe di fare esperienza e provare a chiudere la stagione con il sorriso. Sesta giornata che si giocherà in modo tradizionale, invece, per il Girone A, dove troviamo lo scontro al vertice tra Ducks Lazio e Warriors Bologna (prima e seconda in classifica) e tra Ravens Imola e Legio XIII Roma, rispettivamente quarta e terza del girone. I precedenti incontri recitano un 19 a 12 per i Ducks (segno che ai Warriors servirà vincere con almeno 8 punti di scarto per agguantare la testa della classifica), e 31 a 6 per la Legio XIII, con i Ravens che dovranno mettercela davvero tutta per provare a togliere lo 0 dalla classifica.

Meteo permettendo, ci attende dunque un altro gran bel weekend di football e questo che segue è il programma ufficiale, mentre rimandiamo al sito (https://www.fidaf.org/campionati/) per gli indirizzi dei campi da gioco:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Fase ad orologio Gironi A e B)

Sabato, 26 novembre

h. 15.30 Giaguari Torino vs Frogs Legnano

h. 21.00 Warriors Bologna vs Gladiatori Roma

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 (Fase ad orologio solo Girone C)

Sabato, 26 novembre

h. 16.00 Skorpions Varese vs Seamen Milano

h. 16.30 Grizzlies Roma vs Legio XIII Roma

h. 16.30 Redskins Verona vs Warriors Bologna

h. 20.00 Ducks Lazio vs Guelfi Firenze

Domenica, 27 novembre

h. 14.30 Vipers Modena vs Titans Romagna

COPPA ITALIA (Fase ad orologio Girone B)

Sabato, 26 novembre

h. 20.00 Mastini Verona vs Hogs Reggio Emilia

Domenica, 27 novembre

h. 14.30 Ravens Imola vs Legio XIII Roma

h. 16.00 Ducks Lazio vs Warriors Bologna

Risultati LIVE sulla web app federale Gameday, dove troverete anche gli eventuali link alle dirette streaming curate dalle squadre: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @Alessandro Faggioli