Semi-Automated Offside Technology, questo l’acronimo è già in uso nelle partite dei Mondiali 2022 e da gennaio sbarcherà ufficialmente anche nel massimo campionato italiano.

Già in corso da alcune settimane le prove a Lissone, con l’obiettivo di essere pronti per la ripresa del campionato. Si attende il vi Non manca il via libera da parte di lega e della Federcalcio . Von molta probabilità l’innovativo sistena potrebbe essere in campo già dalla riprsa del campionbato Serie A il 4 gennaio 20023.