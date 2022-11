Qatar 2022 – Una cinica Polonia batte l’Arabia Saudita 2-0

Prima vittoria della Polonia nel Mondiale Qatar 2022, gruppo C

mrglio l’Arabia Saudita ma, a colpire è la Polonia in vantaggio (39′) con Zielinski il tiro secco del’napoletano’ è forte imparabile per Al Owais . . L’Arabia Saudita sul fiire dle prio tempo sbaglia un calcio di rigore parato dal portiere bianconero Szczesny . Nella rirpesa il gioco lo comanda sempre l’Arabia Saudita , troppi gli errori sottoporta. LaPolonia risponde con un palo centrato da Lewandoski e la traversa di Milik su cilpo di testa dello juventino. Nel finale in gol anche Lewandowski, (82)’ su regalo della difesa araba . In classifica:Polonia 4 . Arabia saudita 3.

POLONIA-ARABIA SAUDITA 2-0

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny ; Bereszynski , Glik , Kiwior ; Cash , Bielik , Krychowiak , Frankowsk ; Zielinski (17’ st Kaminski ); Milik (26’ st Piatek), Lewandowski 7 A disp.: Skorupski, Grabara, Jedrzejczyk, Wieteska, Bednarek, Szymanski, Grosicki, Swiderski, Zurkowski, S. Szymanski, Zalewski, Gumny, Skoras. Ct: Michniewicz

ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al Owais ; Saud Abdulhamid , Al Amri , Al Bulayhi, Al Breik (20’ st Al Ghannam ); Al Malki (40’ st Al Oboud); Al Buraikan , Al Naji (1’ st Al Abe – 50’ st Bahebri), Kanno , Al Dawsari ; Al Shehri (40’ st N. Al Dawsari) . A disp.: Al Yami, Al Aqidi, Al Madu, Al Faraj, Otayf, Al Hassan, Al Tambakti, Adiri, Sharahili. Ct: Renard

Marcatori: 39’ Zielinski (P), 37’ st Lewandowski (P)

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Ammoniti: Kiwior, Cash, Milik, Al Malki, Al Amri

Note: rigore parato da Szczesny al 46’. Recupero 10’ + 7’