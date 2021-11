Zero preoccupazioni con il nuovo motorola defy.A prova di polvere, acqua e cadute per aiutarti nella vita di tutti i giorni

Una nuova era si apre nel mercato degli smartphone rugged con l’arrivo

di motorola defy, primo dispositivo di una nuova famiglia di prodotti. Per la creazione di questo device, Motorola si è rivolta a Bullitt Group, leader globale nel settore degli smartphone rugged, incaricandolo di realizzare un dispositivo che resistesse agli stress della vita quotidiana e alle avventure all’aria aperta. motorola defy è dotato di tutte le caratteristiche di protezione di cui i consumatori hanno bisogno senza scendere a compromessi su prestazioni, potenza o autonomia della batteria.

motorola defy rafforza la mission di Motorola basata sull’innovazione per tutti ed è collaudato per resistere alle sfide della vita di tutti i giorni. È un telefono impermeabile certificato secondo lo standard IP68 e può essere immerso fino a 1,5 metri di profondità per 35 minuti1 grazie anche al particolare involucro con doppia guarnizione. Resiste a cadute da 1,8 m2 ed è certificato secondo gli standard militari MIL SPEC 801H con test per il funzionamento a temperature estreme, test di vibrazione e test di rotolamento.

Il 34% dei consumatori ha rotto o danneggiato il proprio smartphone negli ultimi 3 anni: per questo motorola defy garantisce la protezione completa contro questi problemi quotidiani. Una caduta dal tetto della macchina o dalla tasca dei pantaloni, un caffè rovesciato, un’esposizione prolungata al sole3: questo smartphone rugged può superare i contrattempi di tutti i giorni. In un mondo dove l’igiene non è mai stata tanto importante quanto oggi, è rassicurante sapere che la sua resistenza permette di lavarlo con la stessa frequenza con cui ti lavi le mani.

Scatta foto più nitide e vivaci in qualsiasi condizione grazie al sensore da 48MP f/1,84 con tecnologia Quad Pixel, perfetto per riprese in ogni momento dall’alba al tramonto, per una fotocamera che spicca nella categoria dei telefoni rugged. Guarda le tue immagini sul display HD+ da 6,5” protetto da uno spesso strato di Corning® Gorilla® Glass Victus™. Inoltre, non dovrai preoccuparti di perdere alcun istante grazie ai due giorni di autonomia5 con una singola ricarica grazie alla batteria da 5.000mAh con tecnologia TurboPower™. È il telefono nato per le persone che sfidano la vita di tutti i giorni e hanno bisogno di un dispositivo che faccia lo stesso.

motorola defy è disponibile nei colori Forged Green o Black con un elegante design antiscivolo per una presa più salda e una cinghia da polso per agganciarlo alla mano ogni volta che vuoi essere più sicuro o che ti torna utile.

Disponibilità e prezzi

motorola defy sarà disponibile nelle prossime con un prezzo consigliato al pubblico di €339. Il prezzo può variare a seconda del Paese in cui viene commercializzato.

Per le specifiche complete consultare www.motorolarugged.com. Le immagini sono sul sito web (scaricando immagini e video, si accettano i termini di licenza).

Le specifiche di Moto Defy

• Impermeabile – fino a 1,5 m di profondità per 35 minuti. Involucro con doppia guarnizione

• Resistente a sabbia, polvere, sporcizia, umidità e nebbia salina. Certificato IP68

• Conforme agli standard militari MIL-SPEC 810H per il funzionamento a temperature estreme, test di vibrazione e test di rotolamento

• Collaudato con ripetute cadute da 1,8 m su superficie di acciaio. PCB con rinforzi strutturali. Laccetto di alta qualità per ridurre le possibilità di caduta

• Resistente in condizioni di impiego reali. Lavabile con saponi e disinfettanti alcolici

• Potente batteria da 5000mAh non rimovibile, caricabatteria TurboPower™ da 20W. Porta USB Type C impermeabile. Fino a 2 giorni di autonomia

• Display HD+ da 6,5″ protetto da Corning® Gorilla® Glass Victus™ da 0,7mm di spessore e rientranza di 0,5mm. Utilizzabile con guanti e dita bagnate

• Android™ 10 (con aggiornamento a 11)

• 4GB di RAM, 64GB di ROM, memoria espandibile (microSD™)6

• Processore octa-core Qualcomm SD662 da 2GHz

• Sensore principale da 48MP f/1,8 + 2MP profondità + 2MP macro, fotocamera anteriore da 8MP

• LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi

◦ [bande: LATAM: 1/2/3/4/5/7/8/19/28/66 o

◦ EMEA: 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41]

◦ 3G HSPA+ [bande: 1/2/4/5/6/8 or 1/2/5/8/19]

◦ 2G GSM [bande: 2/3/5/8]

• Design antiscivolo per una presa extra salda

• Tasto programmabile associabile a modalità PTT (push to talk)

• Bluetooth 5.0, NFC

• Presa per cuffie con jack da 3,5mm (impermeabile)

• Dual SIM – Nano SIM + microSD™

• 2 anni di garanzia

• Supporto di Android Enterprise

• Aggiornamenti di sicurezza per 2 anni

• Supporto zero-touch

• Disponibile nei colori Forged Green e Black

Disclaimer

Alcune caratteristiche, funzionalità e specifiche di prodotto possono dipendere dalla rete ed essere soggette a ulteriori termini, condizioni e costi, e tutte possono variare senza preavviso. MOTOROLA, Stylized M Logo, MOTO e la famiglia di marchi MOTO sono marchi appartenenti a Motorola Trademark Holdings, LLC. e utilizzati su licenza. Qualcomm Snapdragon è un prodotto di Qualcomm Technologies Inc. e/o di sue consociate. Qualcomm è un marchio di Qualcomm Incorporated registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio di Google LLC. Corning è un marchio registrato di Corning Incorporated, Corning, N.Y., USA © 2020 Corning Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2021 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

1. Certificazione IP68: Antipolvere e impermeabile fino a 1,5 metri di profondità per 35 minuti. Se immerso in acqua di mare, sciacquare successivamente il dispositivo compresi il jack audio e il connettore USB per evitare la corrosione salina.

2. A prova di caduta da un’altezza massima di 1,8 metri

3. Intervallo operativo di temperatura tra -25º C e +55º C. È anche in grado di sopportare variazioni estreme di temperatura, per esempio tra caldo e freddo o viceversa, in tempi molto rapidi

4. Il sensore da 48MP combina 4 pixel in 1 per una risoluzione fotografica effettiva di 12MP.

5. I tempi di autonomia della batteria (in conversazione, in standby etc.) sono misurati sulla rete 3G e variano a seconda dell’utilizzo della rete e del telefono. Tutti i dati riguardanti l’autonomia delle batterie sono approssimativi e si basano sul profilo dell’utente medio testato su un utilizzo misto (comprendente sia tempo di utilizzo che tempo di standby) in condizioni di rete ottimali. Le prestazioni effettive della batteria possono variare in base numerosi fattori come potenza del segnale, configurazione della rete e del dispositivo, temperatura di esercizio, condizioni della batteria e modelli di utilizzo.

6. Lo spazio di archiviazione disponibile per l’utente è inferiore a causa di numerosi fattori come sistema operativo, software e funzioni che utilizzano parte di questa capacità; può cambiare in seguito ad aggiornamenti software. Supporta schede microSD fino a 512 GB; schede microSD vendute separatamente. Può non essere possibile spostare sulla scheda contenuti protetti da DRM.

Le velocità di upload e download dipendono dalla disponibilità della rete, dall’area geografica e dalle regole previste dal fornitore di servizi relativamente all’utilizzo del traffico dati.

Bullitt Group

Bullitt Group è il pioniere dei dispositivi mobili rugged con oltre un decennio di esperienza nella ‘tough tech’. Dopo la sua costituzione nel 2009, Bullitt si è regolarmente affermata al vertice del mercato grazie alle sue innovazioni vincendo riconoscimenti internazionali con la solidità dei propri dispositivi mobili. Bullitt progetta, produce e distribuisce milioni di telefoni mobili in oltre 50 mercati mondiali.

Bullitt è la concessionaria globale di Cat® (Caterpillar Inc.) e Land Rover nel settore dei telefoni mobili e delle relative periferiche. Il suo portafoglio è in continua crescita ed evoluzione grazie ad attività di Ricerca e Sviluppo nell’ambito dei prodotti rugged per i consumatori, valorizzando l’eccezionale esperienza della società nel rendere solida e resistente la tecnologia mobile per le esigenze delle condizioni di lavoro estreme e delle difficoltà che riserva la vita di tutti i giorni.

La sede di Bullitt Group è a Reading, in Inghilterra, con uffici negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, in Sudafrica, in Germania e in Australia.

www.bullitt-group.com.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i loro rispettivi loghi, l’immagine commerciale “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” e “Modern Hex” e le identità corporate e di prodotto utilizzate sono marchi di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Bullitt Mobile Ltd, una concessionaria di Caterpillar Inc.

www.cat.com / www.caterpillar.com

Motorola Strategic Brand Partnerships

Il brand Motorola è conosciuto in tutto il mondo da più di 90 anni per i suoi prodotti innovativi, affidabili e di alta qualità. Il programma Motorola Strategic Brand Partnership intende fare leva sulla potenza di questo marchio famoso collaborando con aziende dinamiche che propongono prodotti esclusivi di alta qualità capaci di arricchire la vita del consumatore. I partner strategici del brand operano a stretto contatto con gli ingegneri Motorola nello sviluppo e nella fabbricazione dei loro prodotti per assicurarne il rispetto dei severi standard di sicurezza, qualità e affidabilità che i consumatori sono abituati ad attendersi da Motorola. Per maggiori informazioni sul programma Motorola Strategic Brand Partnerships seguite @ShopMotorola.