Serie A: Cagliari-Salernitana 1-1

Cagliari – Salernitana, 14° turno serie A finisce 1-1.Pareggio alla Unipol Domus tra Cagliari e Salernitana un punteggio che lascia entrambe le contendenti all’ultimo posto.

Dopo un primo tempo senza grandi emozioni , con il Cagliari che attacca e la Salernitana attende , nella ripresa Pavoletti sfrutta al 73’ l’assist di Joao Pedro e festeggia nel migliore dei modi il suo 33esimo compleanno, Bonazzoli trova il pari al 90’ sul cross dalla sinistra di Zortea. Secondo pari di fila per il Cagliari, primo punto dopo tre ko per la Salernitana.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SALERNITANA 1-1

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Caceres , Ceppitelli , Carboni ; Bellanova (31’ st Lykogiannis); Nandez , Marin ; Grassi (1’ st Strootman ), Dalbert (15’ st Pavoletti ); Keita Balde (38’ st Deiola); Joao Pedro .

A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Pereiro, Oliva, Zappa, Ceter Valencia, Obert. All.: Mazzarri

Salernitana (4-3-3): Belec ; Veseli , Gyomber , Gagliolo , Ranieri (40’ st Vergani ); L. Coulibaly , Di Tacchio (40’ Kechrida , Obi (40’ st Capezzi ; Bonazzoli , Djuric (35’ st Simy ), Gondo (40’ Zortea ).

A disp.: Fiorillo, Guerrieri, Jaroszynski, Bogdan, Delli Carri. All.: Colantuono

Arbitro: Doveri

Marcatori: 28’ st Pavoletti (C), 90′ Bonazzoli (S)

Ammoniti: Grassi (C), Dalbert (C), Pavoletti (C), Veseli (S)