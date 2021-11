Dopo la doppia caduta in Russia della scorsa settimana, continua il momento nero dell’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina subisce la terza sconfitta consecutiva, la quarta nella competizione, per mano dell’Olympiacos: 72-93

il punteggio a favore dei greci, che raggiungono proprio l’Armani in classifica. Inutile un ottimo Shields con 26 punti, per i milanesi si allontana la vetta con Real Madrid e Barcellona in fuga.