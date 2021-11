Arriva Cat®S62 Pro, al vertice dell’innovazione, del design funzionale e della solidità

Il nuovo modello rugged è dotato della più avanzata termocamera integrata disponibile in uno smartphone

4 novembre 2021 – Bullitt Group, concessionaria globale degli smartphone Cat®, presenta

il suo nuovo modello termografico di punta, che integra il sensore FLIR Lepton® dalla risoluzione più alta tra quelli disponibili sul mercato.

Cat S62 Pro inaugura la terza generazione della serie Cat 60 proponendo in esclusiva la più recente tecnologia di imaging termico FLIR®. Basato sul sensore FLIR Lepton 3.5 e sulla nuova app MyFLIR™ Pro, Cat S62 Pro aumenta di ben quattro volte il numero di pixel termici e offre nella app una gamma di funzionalità senza precedenti.

Collaudato secondo i severi standard previsti per i telefoni rugged Cat, Cat S62 Pro è incredibilmente resistente raggiungendo e superando il grado di protezione previsto dalle certificazioni IP68 e IP69 e lo standard militare statunitense Mil Spec 810H. Il dispositivo è stato sottoposto a rigidi test, come ripetute cadute da 1,8 m da ogni lato e ogni angolo

su una superficie di acciaio, e a collaudi intensivi di impermeabilità, resistenza allo sporco e alla polvere, sopravvivenza a temperature estreme e test di vibrazione e rotolamento. Tutto senza dimenticare l’igiene: questo smartphone può essere completamente immerso e lavato con facilità con saponi e disinfettanti o pulito con salviettine imbevute di alcool.

Per la prima volta, sia gli utenti di fascia professionale sia i consumatori finali possono accedere alle tecnologie di elaborazione video VividIR™, a MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) potenziato e alla combinazione tra rilevazione termica e luce visibile di FLIR Systems integrate nello smartphone. Gli utilizzatori possono ora variare l’intensità di MSX, che sovrappone i dettagli lineari della scena alla termografia, o utilizzare la nuova funzione di alpha blending che combina i dettagli termografici con l’immagine visibile prodotta dalla videocamera dual-pixel Sony. Insieme, tutte queste innovazioni restituiscono immagini più nitide e di maggior qualità e una superiore risoluzione termografica che fornisce un maggior contesto e una migliore comprensione dell’immagine termica osservata.

“Da cinque anni siamo al vertice del mercato dei dispositivi mobili con termocamera. Ora, con l’introduzione del nuovo Cat S62 Pro, alziamo ulteriormente il livello per continuare a guidare il settore. Non solo offriamo ai nostri clienti una qualità professionale dell’immagine termica destinata a cambiare le regole del gioco ma abbiamo anche apportato numerosi altri miglioramenti. Rispetto al modello che l’ha preceduto, il nuovo smartphone è più compatto del 12% e ha uno schermo più ampio del 10%. È più veloce, più potente e incredibilmente resistente. È il telefono perfetto per chi lavora”, dichiara Peter Cunningham, VP Product Portfolio di Bullitt Group.

Il nuovo software comprende funzionalità analitiche e di reporting normalmente disponibili nei prodotti termografici dedicati di fascia alta. Isoterme e relativi allarmi, indicatori di minimo e massimo della temperatura e generazione dei report sono un esempio delle nuove, potenti funzionalità presenti nell’applicazione MyFLIR Pro installata su Cat S62 Pro.

“Mettendo a disposizione del modello Cat S62 Pro il più recente sensore termico Lepton, FLIR Systems prosegue una tradizione di innovazione che lega ormai tre generazioni di telefoni Cat, per aiutare i professionisti a lavorare in maniera più rapida e precisa”, commenta Paul Clayton, General Manager, Components Business di FLIR. “La app MyFLIR Pro implementa per la prima volta su uno smartphone funzionalità termografiche avanzate che massimizzano l’utilità di vedere e rilevare il calore invisibile a occhio nudo”.

La funzione di allarme sulle isoterme permette di monitorare un intervallo di temperatura specifico (compreso tra -20°C e +400°C) ed essere avvisati quando qualcosa rientra all’interno dei limiti impostati: un accorgimento utilissimo per controllare quando un macchinario raggiunge una determinata temperatura, rilevare temperature insolitamente elevate o persino verificare che il barbecue sia arrivato alla temperatura ideale per grigliare.

Anche il display del modello Cat S62 Pro è stato rinnovato con uno schermo FHD+ (18:9) da 5,7″ mentre la memoria offre ora 6GB di RAM e 128GB di ROM. Con un chipset Qualcomm più veloce, sistema operativo Android™ 10 e una capiente batteria ottimizzata, Cat S62 Pro è “enterprise-ready”. Supporta le funzionalità Android Enterprise come zero-touch ed è stato sottoposto a una serie di test per l’enrollment e l’implementazione di policy con le più diffuse soluzioni EMM.

Lo smartphone S62 Pro è un passo avanti importante nell’imaging termico su dispositivi mobili affermandosi al vertice dell’innovazione, del design funzionale e della solidità. È ideale per scoprire il mondo che ci circonda; aiutare a localizzare e diagnosticare umidità, tiraggio, perdite, punti caldi, cortocircuiti, blocchi o temperatura elevata; monitorare, diagnosticare e risparmiare tempo.

Principali caratteristiche

Termocamera FLIR integrata Camera professionale Lepton 3.5 Uscita HD 1440 x 1080 con VividIR Sovrapposizione lineare MSX dalla fotocamera ottica Intervallo misurabile da -20°C a +400°C Rilevamento del calore e misurazione delle temperature superficiali fino alla distanza di 30 m Aree di interesse scalabili e spostabili con indicatori dei punti ‘più caldo’ e ‘più freddo’ Campo visivo orizzontale esteso a 57 gradi per acquisire una scena più ampia 9 palette di colori termici selezionabili in base alla situazione della scena Report PDF

Potente batteria da 4.000mAh

Impermeabile / antipolvere (IP68 e IP69), test di caduta da 1,8 m su acciaio, MIL SPEC 810H, Corning® Gorilla® Glass 6

Smartphone impermeabile – fino a 1,5 m di profondità per 35 minuti

Display super luminoso da 5,7″ FHD+ 18:9 ottimizzato per uso in esterni con touchscreen che consente l’uso con dita bagnate o guanti da lavoro

Android™ 10 (con aggiornamento a 11)

6GB di RAM, 128GB di ROM, memoria espandibile (microSD™)

Processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 da 2,0GHz

Fotocamera posteriore dual pixel Sony da 12MP, fotocamera anteriore da 8MP

LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi, ViLTE

Parte posteriore in TPU gommato resistente e antiscivolo

Tasto programmabile associabile a modalità PTT (push to talk), SOS (Lone worker app) o per attivare facilmente la torcia elettrica o la fotocamera

Bluetooth 5.0, NFC

Catalogo curato di app e contenuti

Varianti a singola e doppia SIM – Nano SIM + microSD™ (slot microSD e SIM separati)

2 anni di garanzia

Android Enterprise Recommended (in arrivo)

Aggiornamenti di sicurezza per 3 anni*

Supporto zero-touch

*Comprende due anni di patch di sicurezza rilasciate ogni 90 giorni più un anno di patch di sicurezza di emergenza

Cat S62 Pro è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di of €729, su www.catphones.com e numerosi retailer e operatori in Italia ed in Europa.

I dispositivi e gli accessori Cat:

Il marchio Cat® è sinonimo di affidabilità, durata, sicurezza e qualità. Il DNA Cat si ritrova all’interno di ogni telefono mobile Cat prodotto da Bullitt Group, società concessionaria globale del brand la cui eccezionale esperienza nella fabbricazione è messa a frutto per creare una gamma di dispositivi mobili al vertice della loro categoria in un mercato molto competitivo e poco differenziato.

Per maggiori informazioni sui telefoni Cat è possibile visitare www.catphones.com.

Bullitt Group

Bullitt Group è il pioniere dei dispositivi mobili rugged con oltre un decennio di esperienza nella ‘tough tech’. Dopo la sua costituzione nel 2009, Bullitt si è regolarmente affermata al vertice del mercato grazie alle sue innovazioni vincendo riconoscimenti internazionali con la solidità dei propri dispositivi mobili. Bullitt progetta, produce e distribuisce milioni di telefoni mobili in oltre 50 mercati mondiali.

Bullitt è la concessionaria globale di Cat® (Caterpillar Inc.) e Land Rover nel settore dei telefoni mobili e delle relative periferiche. Il suo portafoglio è in continua crescita ed evoluzione grazie alle attività di Ricerca e Sviluppo nell’ambito dei prodotti regge per i consumatori, valorizzando l’eccezionale esperienza della società nel rendere solida e resistente la tecnologia mobile per le esigenze delle condizioni di lavoro estreme e delle difficoltà che riserva la vita di tutti i giorni.

La sede di Bullitt Group è a Reading, in Inghilterra, con uffici negli Stati Uniti, a Taiwan, in Cina, in Sudafrica, in Germania e in Australia.

www.bullitt-group.com

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i loro rispettivi loghi, l’immagine commerciale “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” e “Modern Hex” e le identità corporate e di prodotto utilizzate sono marchi di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Bullitt Mobile Ltd, una concessionaria di Caterpillar Inc.

www.cat.com / www.caterpillar.com