Football Americano: risultati seconda giornata Coppa Italia e Campionati Giovanili

Primi importanti verdetti dai campi U15 e U18, con Giaguari, Aquile, Skorpions, HP Team e Guelfi a punteggio pieno dopo due giornate. In Coppa Italia, a segno Seamen, Rhinos, Warriors e Ducks.

Seconda giornata di campionato per le formazioni U15 e U18 del football italiano e classifiche che cominciano a prendere forma in quasi tutti i gironi. Partendo dal settore U15, Giaguari Torino sugli scudi nel Girone A, grazie ad un’altra prova convincente questa volta contro i Seamen Milano. Mattatore di giornata, Edoardo Piacentini, impiegato per tutta la partita nel doppio ruolo di QB e Safety e capace di fare la differenza sia in attacco che in difesa. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e la partita è stata un continuo rincorrersi, per la gioia del pubblico presente che ha certamente assistito ad un bel match. Bellissima partita anche a Firenze, dove i giovani Guelfi, all’esordio in campionato, hanno avuto la meglio sui coriacei White Tigers Massa, dove spiccano individualità di sicuro interesse, sia dal punto di vista tecnico che atletico.

Brutta sconfitta casalinga per i Rhinos Milano, che incassano 58 punti dai Daemons Cernusco e restano in coda alla classifica del Girone A.

Nel Girone B, dominio Aquile Ferrara, alla seconda vittoria consecutiva, questa volta ai danni dei Titans Romagna in un derby decisamente a senso unico. E a senso unico è stata anche l’altro scontro tutto emiliano tra HP Team e Vipers Modena, con la squadra di Parma-Reggio Emilia che ha imposto il proprio gioco ai modenesi sin dalle prime battute, portandosi sull’1-1 in classifica.

Il primo dei due derby romani di giornata ha visto prevalere di misura la Legio XIII sui Gladiatori Roma mentre, sempre di misura, in U18 sono stati i Grizzlies ad avere la meglio sulla Legio, in un altro match ad alta intensità.

Ed è proprio nel Campionato U18 che si sono avuti i risultati forse più eclatanti, con gli Skorpions Varese che continuano a macinare un impressionante gioco offensivo e, dopo i 65 punti messi a segno la scorsa settimana contro i Blitz, sabato sera ne hanno rifilati ben 56 ai Seamen Milano, e questa è già di per sé un’impresa, visto il blasone del team blue-navy. Da segnalare la devastante prova del trio Zanovello-Besio-Leoni, autori degli 8 TD di giornata.

Prima vittoria stagionale per i Warriors Bologna, che battono i Vipers Modena per 43 a 8 con una prova corale di spessore e 6 TD messi a segno da Antonio Pulpito (3 le segnature per lui), Jack Cavrini (2 TD) e Matteo Tartarini.

Grande divario anche tra Redskins Verona e HP Team, con questi ultimi dominanti in tutti i settori del campo e saldamente al comando del Girone B con due vittorie consecutive.

Punteggio over 40 anche per i Guelfi Firenze, impegnati nella difficile trasferta contro i Dolphins Ancona e autori di una grande prova, soprattutto nella seconda metà dell’incontro. Fino all’half time, infatti, la partita è stata in perfetto equilibrio e i padroni di casa sono andati all’intervallo in vantaggio per 14 a 13. Nella ripresa, tuttavia, reazione d’orgoglio dei gigliati che poco o nulla hanno più concesso agli avversari e che ora guidano con due vittorie la classifica del Girone C.

Sul fronte Coppa Italia, equilibrio su quasi tutti i campi e vittoria roboante solo per i Seamen Milano, che hanno battuto i Lions Bergamo per 53 a 7. Secondo successo di giornata all’Alfheim Field di Bologna per i Warriors, che celebrano con la vittoria per 14 a 8 contro i Saints Padova la festa del football bianco-blu.

Punteggi più contenuti e difese sugli scudi nei match che hanno visto opposti i Rhinos Milano ai Giants Bolzano e i Guelfi Firenze ai Ducks Lazio. Prima partita e prima vittoria in questo torneo per i Rhinos, che raggiungono in testa alla classifica del Girone A i “cugini” Seamen (con però già due importanti vittorie all’attivo e un organico di grande spessore). Stesso esordio vincente per i Ducks, che sono riusciti ad espugnare il Guelfi Sport Center e a fermare la corsa dei fiorentini, partiti alla grandissima la scorsa settimana contro i Warriors.

Questi i risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO U15

Rhinos Milano vs Daemons Cernusco 18-58

Giaguari Torino vs Seamen Milano 44-36

Guelfi Firenze vs White Tigers Massa 36-28

Titans Romagna vs Aquile Ferrara 20-52

HP Team vs Vipers Modena 30-6

Legio XIII Roma vs Gladiatori Roma 28-24

CAMPIONATO ITALIANO U18

Warriors Bologna vs Vipers Modena 43-8

Skorpions Varese vs Seamen Milano 56-7

Redskins Verona vs HP Team 6-46

Dolphins Ancona vs Guelfi Firenze 21-47

Legio XIII Roma vs Grizzlies Roma 26-34

COPPA ITALIA

Warriors Bologna vs Saints Padova 14-8

Rhinos Milano vs Giants Bolzano 27-0

Lions Bergamo vs Seamen Milano 7-53

Guelfi Firenze vs Ducks Lazio 0-16

Ph. Credits: @G. Busi

Barbara Allaria