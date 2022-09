Nations League: Croazia e Olanda alla Final Four, Francia pesante sconfitta a Copenaghen

La Nazionale francese sconfitta in Danimarca, con le reti di Dolberg e Skov Olsen a sancire il 2-0.

Nonostante la prestiisgiosa vittoria non garantisce ai danesi la Final Four. Nel girone è la Croazia ad accedervi a seguito della vittoria 3-1 contro l’Austria . Nel match Brozovic , uscito dal terreno di gioco al 18’ del primo tempo per problemi muscolari.

Accede all’atto conclusivo anche l’Olanda: gol di van Dijk e 1-0 al Belgio. Retrocedono gli austriaci e il Galles, sconfitto dalla Polonia.

LEGA C

GRUPPO 1

Fær Øer-Turchia 2-1

Marcatori: 6 st’ Davidsen (F), 14′ st Edmundsson (F), 44′ st Serdar Gürler (T).

Lussemburgo-Lituania 1-0

Marcatore: 43′ st Gerson Rodrigues (L).

GRUPPO 3

Slovacchia-Bielorussia 1-1

Marcatori: 45′ Bachar (B), 20′ st Zrelak (S).

Azerbaijan-Kazakistan 3-0

Marcatori: 21′ st aut. Marockin (A), 29′ st Ozobic (A), 46′ st Nuriyev (A).

LEGA D

GRUPPO 1

Andorra-Lettonia 1-1

Marcatori: 5′ st Gutkovskis (L), 43′ st Rosas (A).

Moldova-Liechtenstein 2-0

Marcatore: 47′ st e 49′ st Stina (M).