Serie A:Spezia-Milan 1-2

Nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A Il MIlan 2-1 lo Spezia.

Al Picco una serata da ricordare oer Daniel Maldini andato in gol all’esordio da titolare in maglia rossonera . Il colpo di testa a inizio ripresa. su cross di Kalulu. Lo Spezia non si è rassegnato e con Verde all’80’ pareggia. Nel finale una conclusione deviata di Verde riequilibra il match all’80’, ma l’ingresso di Diaz segna la svolta decisiva: all’86’ la rete del raddoppio.

IL TABELLINO

SPEZIA-MILAN 1-2

Spezia (4-2-3-1): Zoet ; Amian , Hristov , Nikolau , Bastoni ; Sala (19′ st Ferrer ), Bourabia , Maggiore (19′ st Verde ); Antiste (19′ st Manaj ), Nzola , Gyasi (34′ st Strelec). A disp.: Provedel, Zovko, Kiwior, Podgoreanu, Salcedo, Bertola. All.: Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Kalulu (27′ st Calabria ), Tomori , Romagnoli , Hernandez ; Kessie (37′ st Diaz ), Tonali ; Saelemaekers , Maldini (14′ st Bennacer ), Rebic (1′ st Leao 6); Giroud (1′ st Pellegri ). A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Gabbia, Conti, Ballo-Touré, Castillejo. All.: Pioli

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 3′ st Maldini (M), 35′ st Verde (S), 41′ st Diaz (M)

Ammoniti: Nikolau (S); Maldini, Hernandez (M)