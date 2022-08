Morto Fabrizio Chiani, il cordoglio di Asu e Ordine

Associazione stampa umbra e Ordine dei giornalisti esprimono “profondo cordoglio per la morte del collega Fabrizio Chiani, conosciuto e apprezzato giornalista sportivo che per tanti anni ha raccontato le cronache della Narnese Calcio per il Corriere dell’Umbria e che è stato uno dei più sagaci e professionali giornalisti sportivi della provincia di Terni collaborando con numerose testate radiofoniche e televisive ed essendo uno dei precursori del calcio raccontato in radio a livello locale”.

Lo si legge in una nota congiunta dei due Organismi. “Fabrizio – sottolineano Asu e Ordine – è stato soprattutto un uomo e un professionista esemplare che ha svolto il proprio lavoro fin quando le forze glielo hanno permesso. Ordine e Assostampa si stringono in un caloroso abbraccio alla famiglia a cui vanno le più sentite condoglianze”.