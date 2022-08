Conference League: Twente-Fiorentina 0-0.

Lo zero a zero consente ai viola di avanzare alla fase a gironi di Conference League

La Fiorentina ha centrato l’obiettivo. Al Grolsch Veste Stadium i Viola pareggiano 0-0 col Twente e strappano così il pass per la fase a gironi di Conference League, in virtù del 2-1 maturato settimana scorsa al Franchi. Il Twente forza i ritmi di gioco sin dal 1’, la Viola barcolla ma non cede: provvidenziali i salvataggi a portiere battuto di Cabral prima, e Igor poi. Sul finale Mandragora sfiora addirittura l’1-0 con una rovesciata che si stampa sul palo. La Viola resiste negli ultimi dieci minuti del match in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Igor.

IL TABELLINO

TWENTE-FIORENTINA 0-0 (1-2 compl.)

Twente (4-2-3-1): Unnerstall ; Brenet , Propper , Hilgers (36’st Bruns), Smal ; Zerrouki , Sadilek (36’st Ugalde); Cerny (22’st Rots 5), Vlap (43’st Steijn), Misidjan (22’st Tzolis ); Van Wolfswinkel .

A disp.: El Maach, Tyton, Brama, Salah-Eddine, Kjolo, Everink, Cleonise. All. Jans

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Venuti , Milenkovic , Igor , Biraghi ; Bonaventura , Amrabat , Maleh (15’st Mandragora ); Ikoné , Cabral (26’st Jovic ), Sottil (26’st Gonzalez ).

A disp. Gollini, Dodo, Saponara, Terzic, Benassi, Martinez Quarta, Duncan, Nastasic, Kouamé. All. Italiano

Arbitro: Petrescu.

Ammoniti: Propper (T), Sadilek (T), Zerrouki (T) Hilgers (T); Ikoné (F), Maleh (F), Gollini (F)

Espulsi: Igor (F)