Tour de France femminile: Lorena Wiebes trionfa in volata

Foto © A.S.O. / Thomas Maheux

Montignac-Lascaux, martedì 25 luglio 2023 –

Cinquanta vittorie in stagione per la SD Worx, un dato che dice tutto. Lorena Wiebes trionfa in volata nella bellissima terza tappa del Tour de France al femminile: sul traguardo di Montignac-Lascaux dominio per la campionessa d’Europa.

Uno sprint che ha rischiato di non esserci: spettacolare infatti l’azione da lontano di Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) che è riuscita a resistere in solitaria fino agli ultimi 500 metri.

SD Worx che ha visto lanciare la volata alla Maglia Gialla Lotte Kopecky, poi terza (ancora abbuoni per lei che consolida la leadership): battaglia tutta neerlandese con Lorena Wiebes a battere la veterana Marianne Vos (Jumbo-Visma).

In casa Italia piazzamenti nella top-5: quarta Chiara Consonni (UAE Team ADQ), quinta una pimpante Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Tra le prime dieci anche Soraya Paladin (Canyon//SRAM Racing), nona.