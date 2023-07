Gt Open: doppio podio per la coppia PAVLOVIĆ – JAO-JAVANIL sul circuito francese di Paul Ricard

Il team di Bonaldi Motorsport sorprende con il duo alla guida della vettura #33. Foto Plavovic e Jao-Javanil sul podio

Bergamo, 25 luglio 2023 – Si chiude con un ottimo e inatteso risultato da parte del team di Bonaldi Motorsport la tappa che rappresenta il giro di boa dell’International GT Open. La perseveranza e il duro lavoro del team hanno portato infatti la vettura numero 33 sul podio del Paul Ricard.

In Classe PRO-AM, i piloti Pavlović e Jao-Javanil si posizionano al secondo posto in gara 1, conquistando il loro primo podio a bordo della vettura #33, la Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Podio conquistato anche in gara 2 con un ottimo terzo posto, nonostante l’extra penalità di tempo accumulata in seguito al risultato di gara 1.

Il pilota Milos Pavlović commenta: “What a race! P2 Baby! So proud to be part of this amazing family (team)” – Che gara! Secondo posto! Sono orgoglioso di far parte di questa fantastica famiglia (team).

Il prossimo appuntamento dell’International GT Open è fissato al 9 e 10 settembre al Red Bull Ring di Spielberg.

Festeggiamenti podio Paul Ricard

Team Bonaldi