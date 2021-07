Allo stadio Stripe di Frosinone , i gialorossi di Josè Mourinho hanno battito 5-2 gli ungheresi del Debrecen.

I giallorossi dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Barany. Poi, in gol per i giallorossi Borja Mayoral, Pellegrini, Zaniolo (in golo dopo oltre 1 anno dall’infortunio) e la doppietta di Dzeko, alle sue prime due reti in questo pre-campionato.