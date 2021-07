Amichevole: Inter – Pergolettese 8-0

L’ Inter non si risparmia nell’amichevole contro i dilettanti della Pergolettese

I campioni d’Italia si sono imposti per 8-0 nel match organizzato all’ultimo momento per via della mancata partecipazione dei nerazzurri alla Florida Cup.

I primi 7 gol sono stati realizzati nel primo tempo, per effetto delle doppiette di Darmian, Satriano e Pinamonti: a segno anche Gagliardini.

Nella ripresa Simone Inzaghi ha mischiato le carte, inserendo tanti calciatori della squadra Primavera e alcune seconde linee, come Ranocchia e Sensi. Il gol dell’8-0 è arrivato grazie al giovane Nunziatini.