Uefa Euro 2020: Danimarca-Galles 4-0

Una doppietta di Dolberg e i gol di Maehle e Braithwaite fanno eliminano la nazionale di Bale e Ramsey, il 3 luglio sarà sfida alla vincente di Olanda-Repubblica Ceca

La Danimarca batte il Galles 4-0 e si qualifica ai quarti di finale Uefa Euro 2020.

Gli scandinavi è la prima nazionale qualificata ai quarti di finale di Euro 2020. Gli scandinavi il 3 luglio a Baku incontreranno la vincente di Olanda-Repubblica Ceca.

Mattatore del pomeriggio Dolberg doppietta (27′ e 48′). Maehle realizza il 3-0 (88′) . Galles in dieci al 90+4 espulso Wislson , brutto fllo du Maehele. Braithwaite (90’+6) cala il poker. Il Galles eliminato, la sufficiente prestazione contro i danesi non è bastata per superare il turno.

IL TABELLINO

Galles-Danimarca 0-4

Galles (4-2-3-1): Ward; C. Roberts 6 (41′ Williams), Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrel 5 (15′ st Wilson 4); Bale, Ramsey, James 5,5 (33′ st Brooks); Moore 5 (33′ st T. Roberts).

Ct: Page

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer (32′ st Andersen), Vestergaard; Stryger Larsen 6,5 (32′ st Boilesen), Delaney 6,5 (15′ st Jensen), Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg 7,5 (25′ st Cornelius), Damsgaard 6,5 (14′ st Norgaard).

Ct: Hjulmand

Arbitro: Sibert

Marcatori: 27′ e 3′ st Dolberg (D), 43′ st Maehle (D), 45’+6 st Braithwaite (D)

Ammoniti: Rodon (G), Moore (G), Brooks (G)

Espulsi: Wilson (G)