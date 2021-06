Motogp , Gp Olanda: pole di Vinales davanti a Quartararo

Grande prestazione di Maverick Vinales e pole nel Gp d’Olanda ad Assema classe Motogp.

Il pilota della Yamaha ha rintuzzato tutti gli attacchi portati da Fabio Quartararo, arrivando a fermare il cronometro sul tempo di 1:31.814, nuovo record del tracciato olandese.

Per Vinales è la prima pole della stagione. Prima fila anche per l’italiano Francesco Bagnaia, che passato dalla Q1, ha portato la sua Ducati in prima fila con il crono di 1:32.116.

MotoGp Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 12 Maverick Vinales Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:31.814 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:31.885 0.071 3 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:32.116 0.302 4 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:32.314 0.500 5 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:32.394 0.580 6 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:32.450 0.636 7 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32.597 0.783 8 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:32.609 0.795 9 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:32.666 0.852 10 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32.748 0.934 11 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:32.830 1.016 12 46 Valentino Rossi Yamaha Petronas Yamaha Srt 1:32.919 1.105