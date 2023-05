Tifo , diritti televisivi e intrattenimento. Anche il calcio entra nel Metaverso

Scandagliando il sito del Coni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, tra gli allegati, le ricerche e le statistiche, ci si può imbattere in un approfondimento che porta il titolo di “Il calcio nel mondo del Metaverso”. È una relazione tecnica, storica e amministrativa, che porta la firma di Daniele Bianchi, Andrea Monti ed Enzo Morelli, avvocati esperti in Diritto Sportivo e Diritti Audiovisivi Sportivi.

Il focus è infatti quello della transizione digitale, con il Metaverso che viene considerato la nuova frontiera della fruizione del calcio. “Il Metaverso è entrato anche nel calcio – si legge – Questo ingresso si preannuncia trionfale, non tanto con prodotti come gli NFT, ma con le “dirette” delle partite, e, quindi, del prodotto più importante di qualunque evento sportivo, soprattutto del calcio”.

Per il mondo dello sport e del calcio, insomma, sta per avvenire quello che è successo già per il mondo del gaming. Lo dimostra il caso dell’approdo nel Metaverso di Unibet, uno dei migliori casinò online italiani. Firmato l’accordo con la piattaforma The Sandbox per lanciare la Unibet Arena, uno spazio in cui gli utenti potranno giocare a calcio, tennis, boxe, basket in un ambiente nuovo moderno e virtuale. Diritti televisivi, intrattenimento, visibilità. Tutto questo è già realtà nel mondo del calcio e non bisogna andare lontano per averne la controprova. Non bisogna andare in Premier League, scandagliare il mercato asiatico o guardare le novità che arrivano dalla Major League Soccer.

Basta restare in Serie A e guardare in casa della Salernitana. Il Gruppo Iovine, infatti, ha deciso di regalare il Metaverso a tutti i tifosi della tribuna dello Stadio Arechi, in occasione di Salernitana-Fiorentina. Visori di Realtà Aumentata a disposizione, per vivere una partita di calcio in maniera totalmente nuova, praticamente in prima persona. “Questo evento è un’anteprima che lascia immaginare nuovi scenari per le manifestazioni sportive – si legge nel comunicato ufficiale della società – aprendo innovative opportunità di coinvolgimento per gli spettatori e la comunità”.

Il mondo dello sport sta per cambiare, così come il mondo del calcio. E voi siete pronti a vedere le partite sul Metaverso?