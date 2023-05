Il primo round playout Serie B se lo aggiudica il Cosenza.

Allo stadio Marulla i ragazzi di Viali hanno battuti batte 1-0 il Brescia Le Rondinelle colpiscono una traversa con Bisoli nella ripresa, ma decide il colpo di testa al 70′ di Nasti, bravo a insaccare dopo l’iniziale parata di Andrenacci. La formazione di Gastaldello è obbligata a rimontare in casa per non retrocedere in C il prossimo 1° giugno nela match di tirotno.