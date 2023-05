Domenica 28 maggio galoppo a Capannelle protagonisti i 2 anni

Ci siamo appena lasciati alle spalle la grande domenica del Derby Day con il meraviglioso contorno di corse e di altri eventi, ma all’Ippodromo Capannelle si guarda già al futuro. In quest’ultima domenica di maggio, infatti, i protagonisti saranno i giovani cavalli di due anni. A loro sono dedicate tre corse su una distanza inedita, i 1400 metri. Su questo tracciato, separati per sesso, si misureranno gli esordienti: i maschi nel Premio Bonconte di Montefeltro, terza corsa ore 15.10, con nove al via; le femmine invece correranno il Premio Duccia di Buoninsegna, prima corsa alle ore 14.00, con sei partenti. Giovanissimi protagonisti anche nel Premio Furry Glen, una a reclamare sempre sui 1400 metri con sette partenti, prevista come seconda corsa alle ore 14.35.

Dopo le prime tre prove di giornata riservate ai due anni, il pomeriggio a Capannelle prevede altre 4 corse, su distanze dai 1200 al miglio. Nel convegno di domenica 28 maggio si ricorda Gianfranco Verricelli, egregio allenatore, con un handicap limitato dal buon conio, sesta corsa alle 17.00, sui 1500 metri per tre anni e oltre con sette femmine al via, tra le quali Love Shots, Hold On, Mina Maccari.

In programma anche la seconda tris, quinta corsa alle 16.20, in pista dritta sui 1200 metri con 12 protagonisti tra i quali Its the Only Way, San Kodi, Fornarinah, Supernino, Iframe, Favorito.

Chiusura di giornata con i protagonisti della TQQ, settima corsa ore 17.35, ancora sui 1500 per tre anni. Tra i partenti A Gonfie Vele, Hizaam , Mister Gaetano, Drunk White Love, Holy Sun, Signa, Blue Golan.

ph. Domenico Savi