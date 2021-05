Spoleto-Norcia MTB 2021. Aperte le iscrizioni

La cicloturistica in calendario dal 3 al 5 settembre. Tre i percorsi previsti: ‘Family’, ‘Classic’ e ‘Hard’. Tante le iniziative collaterali dedicate agli sportivi e alle famiglie

Ieri martedì 25 maggio apewrte le iscrizione al’ottava edizione de La Spoleto-Norcia in MTB .

La cicloturistica in calendario dal 3 al 5 settembre 2021. Il lato sportivo sarà incentrato, come da consuetudine, su tre percorsi ad anello: il “Family” di 15 km, il “Classic” di 60 km e l’“Hard” di 80 km, comprensivi di tratti della Vecchia Ferrovia, alternati ad altri sentieri attigui al suo tracciato. Saranno ammesse anche le bici a pedalata assistita (le ormai conosciutissime E-Bike) e un elemento di ulteriore interesse sarà dato anche dal Campionato Umbro Marathon, che fornirà un tocco di agonismo alla manifestazione nella giornata di sabato 4 settembre.

Previsto anche un ricco calendario di eventi collaterali, con talk sulla sostenibilità sociale, l’inclusività e il benessere legato ad una buona alimentazione. Non mancheranno, inoltre, le attività dedicate a tutta la famiglia, come percorsi informativi e laboratori per bambini che avranno come obiettivo la sensibilizzazione sul tema della sostenibilità e l’educazione ad uno stile di vita sano. Tantissimi i tour alla riscoperta delle bellezze del nostro territorio e spettacoli che daranno risalto a quello che vuol essere la SpoletoNorcia 2021: un segno di rinascita collettiva, basato su un nuovo stile di vita meno frenetico, ecosostenibile e più vicino al rispetto dei valori della natura, in cui la parola chiave sarà “rigenerazione” sotto tutti i punti di vista.

Tutti argomenti dei quali ci sarà tempo di parlare nelle prossime settimane, in sede di presentazione ufficiale del “manifesto” che contraddistinguerà l’evento ed in occasione della presentazione ufficiale alla stampa.

Tutte le informazioni sui percorsi sono attualmente disponibili sul sito della manifestazione. L’iscrizione potrà essere effettuata tramite piattaforma Winning Time raggiungibile dal website www.laspoletonorciainmtb.it.

Dal 25 maggio, la quota sarà di 40 euro e comprenderà la partecipazione all’evento, il pacco gara e la maglia tecnica. La promo durerà fino al 31 di luglio. Dall’1 al 16 di agosto, il prezzo sarà di 50 euro. L’Ultima tranche per l’iscrizione è prevista dal 17 al 25 agosto, con una quota di 60 euro che non comprenderà il pacco gara. Gli iscritti all’edizione 2020 che avevano chiesto il rinvio a quella 2021 saranno automaticamente iscritti.

Per info e iscrizioni: www.laspoletonorciainmtb.it