Volley Superlega: Civitanova-Trento , la finale scudetto

La Lube e l’Itas si aggiudicano gara-5 contro Milano e Piacenza: si giocheranno il titolo come nella stagione 2016/2017

Sarà tra Civitanova e Trento la finale scudetto della SuperLega 2022/2023 di pallavolo. La Lube si aggiudica in quattro set (27-25, 25-22, 23-25, 27-25) gara-5 contro Milano e si qualifica per la serie decisiva. Vittoria per 3-1 anche per l’Itas, che supera in rimonta Piacenza (18-25, 25-20, 25-17, 25-19) e torna a giocarsi il titolo per la prima volta dalla stagione 2016/2017, quando perse proprio contro gli attuali campioni d’Italia in carica.

