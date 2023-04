Serie a- Giudice Sportivo

Sono due i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo – entrambi per un turno – in relazione alle partite della 31esima di serie A. Si tratta di Marco Faraoni del Verona e Leonardo Sernicola della Cremonese, che erano già diffidati. Squalificato per una giornata anche il vice allenatore della Juventus, Marco Landucci, “per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi con la frase:”pelato di merda , ti magio il cuore”. Per lui anche un’ammenda di cinquemila euro.

La stessa Juventus è stata multata di 15mila “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.