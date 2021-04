Un grande Napoli , batte 2-0 il Toro al ‘Grande Torino’

Partenopei che agganciano in classifica la Juventus e si attestano in zona Champions League. Bakaiko e Osimhen regalano il suicesso alla squadra azzurra

Il Napoli ha battuto il Torino 2-0 nel pemnultimo match della 33^ giornmata Serie A.

Partenopei che agganciano la Juve ntus in classifica a quta 66 e si attestano ion zona Champins League.

Napoli in vantaggio con la botta secca di Bakaiko all’11 il diagonale buca Sirigu.

Dopo tre minuti il raddoppio di Victor Osimhen ; l’attaccante nigeriano ruba palla Nkoulou, sfruttando un rimpallo decisivo.

Il Torino macina gioco e qualche occasione solo negli ultini quindici minuti.

l Napoli risponde con Zielinski , il tiro del polacco centra la base del palo.

Nella ripresa il Toro spinge il piede sull’acceleratore ma, è il Napoli ha sprecare almeno quattro palle gol per chiudere definitivamente il confronto; legno di Insigne ,, poi Sirigu evita la goleada e si oppone prima su Osimhen poi su Lozano. Nel finale Toro in dieci espulso Mandragora , fallo su Lozano ,sanzionato da Valeri con il secondo giallo ; il centrocampista granbata saltewrà la sfida contro il Parma.



IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI 0-2



Torino (3-5-2): Sirigu ; Izzo , Nkoulou (12′ st Buongiorno ), Bremer; Singo (31′ st Bonazzoli ), Rincon , Mandragora , Verdi(12′ st Linetty ), Ansaldi (40′ st Baselli); Sanabria , Belotti (31′ st Zaza ). A disp.: Milinkovic-Savic, Ujkani, Rodriguez, Gojak, Baselli, Lukic, Murru, Lyanco, Vojvoda. All.: Nicola .

Napoli (4-2-3-1): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Koulibaly , Hysaj ; Demme , Bakayoko (40′ st Elmas ); Politano (14′ st Lozano ), Zielinski (14′ st Mertens ), Insigne (40′ st Ruiz ); Osimhen (35′ st Petagna ). A disp.: Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Lobotka, Cioffi, Costanzo. All.: Gattuso .

Arbitro: Valeri

Marcatori: 11′ Bakayoko, 13′ Osimhen

Ammoniti: Verdi (T); Osimhen (N)

