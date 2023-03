Qualficazioni Europei 2024. Malta – Italia, le probabili formazioni

Gli Azzurri costretti a non sbagliare stasera contro Malta secondo appuntamento qualificazioni Europei 2024. La sconfitta al debutto contro l’Inghilterra allo stadio Maradona ha complicato in parte il discorso qualifiazione ,ma non si può più sbagliare .

La formazione di Marcolini, nella prima giornata, è stata sconfitta dalla Macedonia 2-0.

Malta-Italia, le probabili formazioni

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Jones. All. Marcolini

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. All. Mancini