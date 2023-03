Motogp:al primo storico appuntamento Sprint Race – Bagnaia fa centro in Portogallo

Francesco Bagnaia ha vinto in Sprint Race, la mini gara del sabato introdotta nella stagione. Dodici giri .emozionanti e colpo finale su Jorge Martìn, beffato a pochi metri dalla bandiera a scacchi. Terzo Marc Marquez , davanti a Jack Miller

Quinto posto per Maverick Vinales, Aprilia) sesto posto di Aleix Espargarò e il settimo della RNF di Miguel Oliveira. A punti anche Johann Zarco e Alex Marquez, col pilota Gresini che conquista l’ultimo posizionamento utile. Beffa per Fabio Quartararo, 10° a due decimi da Marquez Jr e ostacolato a inizio gara dalla caduta di Joan Mir che lo ha toccato facendolo scivolare indietro in griglia. A bocca asciutta anche Raul Fernandez, Binder, Rins e Morbidelli. Chiudono la graduatoria Nakagami e Di Giannantonio.

Non è andata bene a alle Ducati di Bezzecchi, Marini e Bastanini, e Augusto Fernandez costretti al ritiro.