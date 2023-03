Motogp , Gp Portogallo. A Portimao Bagnaia concede il bis

Pecco Bagnaia dopo essersi aggiudicato ieri la prima Sprint Race MotoGP, ha vinto oggi il Gran Premio del Portogallo, prima tappa della MotoGP 2023, 22^ vittoria in carriera.

Sul podio secondo Maverick Vinales con l’Aprilia ufficiale e Marco Bezzecchi con la Desmosedici GP del Mooney VR46 Racing Team,

Il pilota di casa Miguel Oliveira attesissimo dal tifo locale costretto al ritiro causa una manovra spericolata di Marc Marquez (Honda) , partito in pole è entrato come una furia in curva , ha tamponato prima Jorge Martin urtando poi e con forza il pilota portoghese , entrambi terminati a terra costretti a lasciare la gara con qualche problema fisico e qualche strascico ai Box.

MotoGp Gara Portimao – GP Portogallo – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 1 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 41:25.401 2 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing +0.687 3 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team +2.726 4 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing +8.060 5 73 Alex Marquez Ducati Gresini Racing Motogp +8.125 6 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +8.247 7 43 Jack Miller Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +8.381 8 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +8.543 9 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing +9.294 10 42 Alex Rins Honda Lcr Honda Castrol +11.591 11 36 Joan Mir Honda Repsol Honda Team +16.992 12 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +17.448 13 37 Augusto Fernandez Ktm Gasgas Factory Racing Tech3 +21.723 14 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +27.050