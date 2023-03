Endurance Proto: vittoria a fine serata per il Team Virage!

Il team con sede a Valencia, in Spagna, è tornato con successo all'Endurance Proto Challenge dopo un anno di assenza. Vincitore nella categoria LMP3 nel 2020 e nel 2021, il Team Virage si è avvicinato a questo primo evento con una formazione senza precedenti che si è dimostrata efficiente e costante durante queste 4 ore di Proto Endurance sul Circuit Paul Ricard. Manuel Espirito Santo, George King e Viacheslav Gutak hanno trionfato al termine della serata, dopo aver completato 107 giri, di cui 43 in testa alla corsa, sulla Ligier JS P320 n°14/Team Virage. È stato anche il giovane pilota portoghese Manuel Espirito Santo a tagliare il traguardo per offrirsi un primo successo per i suoi primi passi nel prototipoLa partenza della gara era però virata a vantaggio di Hugo Rosati, sulla Ligier JS P320 n°10 di Zosh Compétition, che ha preso il controllo della corsa fin dalle prime curve nei confronti del poleman della Ligier JS P320 #14/Team Turn . Nonostante i 34 giri di testa di questo evento, l'equipaggio completato dal team boss, Jean-René de Fournoux, è stato costretto al ritiro a causa di un problema al cambio, a metà gara. La sfortuna di alcuni è la felicità di altri ed è proprio la regolarità che ha dato i suoi frutti alle altre due squadre presenti sul podio, pur cercando di optare per la migliore strategia possibile. Il trio della Duqueine D08 n°27 del TS Corse, composto da Robert Calisi, Ayrton Simmons e Georgi Dimitrov, ha strappato le castagne dal fuoco per salire sul secondo gradino del podio a 32 secondi dai vincitori di giornata, e con un vantaggio di oltre un minuto rispetto agli inseguitori della Duqueine D08 n°4/Nielsen Racing.Al volante di questo a Ligier JS P320 n°4, Matt Bell, compagno di squadra di John Melsom, non ha divertito la tribuna. E non a caso, dopo aver ricevuto uno stop&go per non aver rispettato il tempo minimo ai box, il podio sembrava quindi allontanarsi per Nielsen Racing. Ma questo senza contare sulla sferzata di velocità di Matt Bell che ha recuperato il tempo perduto con il giro più veloce in gara. La top 5 della classifica generale è completata dalla Ligier JS P320 n°16 di Graff Racing, guidata dai tre elvetici Luis Sanjuan, Loris Kyburz e Samir Ben, oltre alla prima Nova Proto NP02. Dopo essere venuto come osservatore qui, a Le Castellet, alla fine della scorsa stagione, il team CD Sport del Périgord ha vinto nella categoria NP02 grazie al suo equipaggio Michael Jensen, Nick Adcock e Jonathan Thomas. Il podio in questa categoria è condiviso anche dall'equipaggio del n°11/DIMAB Motorsport by ANS e del n°21/DB Autosport su cui abbiamo trovato un certo Mathias Beche.Il Wof GB08 n°22 iscritto da Wolf Racing France è l'unico sopravvissuto della categoria CN al termine di questa gara di 4 ore.

