Arianna Tagliaferri si aggiudica il Madesimo Winter Trail. Ex aequo per Mattia Raimondi e Massimiliano De Bernardi , Esordio off-road per l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo

Gli appuntamenti con il trail running in Valchiavenna continuano il 18 giugno con il Madesimo Summer Trail e il 23 luglio con il Madesimo Vertical. Iscrizioni su madesimotrail.it. (Foto: Podio femminile).

Con i suoi 9 km e 300 m D+ il Madesimo Winter Trail, ideato dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzato dalla SSD Andromeda Sport, ha accolto l’inesorabile arrivo della primavera. La prima tappa del circuito madesimino dedicato al trail running è stata dominata, al femminile, da Arianna Tagliaferri (AS Premana) in 49’34”, mentre sorprendente ex aequo al maschile di Mattia Raimondi (GP Tirano) e Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario) in 40’40”.

I vincitori sono stati seguiti sul podio, rispettivamente, da Tiziana Bianchini (Legnami Pellegrinelli) in 54’34” e Lorena Schivalocchi (Gruppo Ethos Running Team) in 57’27” tra le donne, invece, da Michele Penone (GP Santi) in 42’19” tra gli uomini. Dal centro del paese i trail runner hanno risalito la dorsale degli Andossi, godendosi il magnifico panorama della vallata e delle cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Nel tratto conclusivo la conca boschiva che accoglie il paese li ha guidati verso il fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo con vista fino all’Alpe Motta.

“Anche quest’anno Madesimo ha aperto le sue porte al Madesimo Trail, una gara interamente dedicata al trail running, e non possiamo che ritenerci orgogliosi e soddisfatti di questa iniziativa – afferma Francesca Cervieri, Direttore del Consorzio Turistico di Madesimo – Qui, in Valle Spluga, turisti e runner hanno potuto sfidare se stessi e i propri limiti su percorsi competitivi e impegnativi che questa località offre. Siamo certi che le prossime competizioni continueranno a riscuotere grande successo e Madesimo potrà continuare il suo posizionamento come destinazione alpina perfetta per praticare sport in montagna, circondati da paesaggi naturali di estrema bellezza”.

Tra gli agonisti, i podisti e i camminatori giunti al traguardo anche l’ex azzurro della pallavolo Luigi Mastrangelo, ora Legend di Sport e Salute, che ha raggiunto la deliziosa località in provincia di Sondrio, al confine tra la Lombardia e il cantone svizzero dei Grigioni, per mettersi per la prima volta alla prova con una competizione off-road. “La bellezza di queste giornate, che lasciano il segno, risiede sempre nella condivisione e nel potere aggregante e socializzante dello sport – dichiara Mastrangelo, tre volte campione d’Europa, con un infinito palmares comprendente tre podi olimpici – Al di là del dislivello e delle tecnicità, ho ammirato tantissimo il paesaggio circostante, mi ha piacevolmente colpito. Corro ma sempre in pianura, non sono molto preparato su questi terreni. È stata la mia prima volta nel mondo del trail, a cui mi piacerebbe dare seguito”.

Importante test anche per Alessandro Colombo, ex paratleta di ciclismo e della Nazionale di triathlon: “Un super percorso davvero panoramico, mi sono divertito molto anche grazie al clima amichevole. Tanta discesa per un tracciato non eccessivamente tecnico, anche se per me lo è stato visto che ho collaudato la mia nuova protesi. Ora continuerò a prepararmi per la mia sfida ‘Tagliato per vivere’. Durante la prossima estate, a un anno dall’intervento con cui mi sono sottoposto all’amputazione della gamba già malata per risolvere il problema del dolore cronico da arto fantasma, salirò per 14 volte il sentiero n.500 a Mezzocorona con 635 m di dislivello positivo, eguagliando l’altezza della vetta dell’Everest”.

MADESIMO SUMMER TRAIL: 18 giugno 2023

Prossimo appuntamento del circuito domenica 18 giugno con la Summer edition sui format di 9 km (450 m D+) e 21 km (890 m D+), entrambi dal centro di Madesimo. La distanza Short si svilupperà sugli Andossi, con l’attraversamento dell’altopiano, correndo accanto alla Chiesetta di San Rocco fino a 1.930 m di altezza. Il rientro in paese sfrutterà un tratto in discesa lungo il Giardino Alpino Valcava.

Dopo i primi 5 km della Short, si intersecherà il tracciato della Long, qualificante all’UTMB® World Series categoria 20 km e valida 1 punto ITRA. Per l’occasione sarà aperto il muraglione della diga del lago Montespluga per il passaggio lungo il suo perimetro. Al ritorno i runner costeggeranno il lago Andossi (o delle Anatre), toccando i 2.060 m, e si ricongiungeranno sul tracciato della 9 km. La 21 km è, inoltre, entrata nella nuova National League di ITRA, la cui classifica comprenderà gli atleti con punti ITRA in almeno tre eventi nello stesso Paese. Nel caso in cui ne fossero stati corsi in numero maggiore, verranno scelti i tre con il punteggio più alto secondo l’ITRA Index Score. A gennaio 2024 i vincitori della prima edizione.

MADESIMO VERTICAL: 23 luglio 2023

Domenica 23 luglio ultima data in calendario con il Madesimo Vertical – Memorial Silvio Gianera. Partenza dal fondovalle in località Macolini, a 1692 m di altitudine, per percorrere, in corsa o camminando, il sentiero N595. Un’ascesa di 3 km caratterizzata da 500 m D+ che terminerà al Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet, a 2.196 m.

