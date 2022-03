Sinisa Mihaijlovic annuncia:” la malattia è tornata”

Sono trascorsi 3 anni , Poi la lotta contro la leucemia. Un percorso duro, affrontato anche con un trapianto di midollo osseo. Poi la speranza di aver vinto contro la malattia.

E invece oggi l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha convocato una conferenza stampa urgente per annunciare che “la malattia è tornata”. Ha deciso di “affrontarmi” di nuovo. Per questo, dovrà assentarsi per alcune partite e sottoporsi ad altre cure.

“La mia ripresa dopo il trapianto è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata su un’avversario lanciato, ma giocherò in anticipo per non farlo partire”.