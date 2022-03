Mick AShumacher:” ciao a tutti volevo solo dirvi che sto bene”

Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social il giovane pilota rassicura tutti sulle sue condizioni fisiche , dopo il brutto impatto contro le barriere della pista durante le qualifiche del Gran premio dell’Arabia Saudita di F1.



“Grazie a tutti per i gentili messaggi: l’auto era a posto, torneremo più forti”.

Si conclude così una giornata difficile per Mick Schumacher protagonista di un bruttissimo incidente nel corso delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 a Gedda. Il pilota tedesco della Haas, nel giro lanciato, termina ad altissima velocità contro il muro.

Il pilota tedesco ha colpito violentemente le barriere dopo aver perso il controllo della sua Haas ed è rimasto a lungo all’interno della monoposto, prima di essere estratto dalla vettura. Le qualifiche sono state sospese e poi riprese in serata.

“Schumacher è stato portato al centro medico dopo un grave incidente alla curva 12 durante la seconda parte delle qualifiche (Q2). Dopo un esame iniziale che non ha rivelato ferite, Schumacher è stato trasferito al King Military Hospital Fahad di Gedda per controlli precauzionali. La squadra ha quindi deciso di partecipare al Gran Premio dell’Arabia Saudita con il solo Kevin Magnussen”, si legge in un comunicato del suo team.