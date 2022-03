F1 qualifiche Gran Premio Arabia Saudita. La prima volta di Sergio Perez . Leclerc secondo , poi Sainz davanti a Verstappen

Dopo 5 anni l’ultima nel 2017 , Hamilton eliminato in Q1

Sergio Perez , Charles Leclerc , Carlos Sainz e Max Versastappen , questa i primi quatttro piloti che domani partiranno dalla griglia del Gran Premio Arabia Saudita.

Clamoroso : Lewis Hamilton , a distanza di 5 anni (2017) , non si qualifica per la Q2. Il pilota britannico sette volte campione del mondo ha avuito qualche problema con la sua monoposto.

Terrificante nel secondo Q2 , l’incoidente a Miki Shumacher , distrutta la sua Haas , andata a muro dipo aver sbandato sul cordolo . Fortunatamente il pilota npon ha subito nessun danno fisico , ma per prcauzione è stato trasportato in elicottero all’ospedale . Tutto si è fermato per permettere di ripulire la pista.

La monoposto di Mik Schumacher dopo l’impatto contro il muro

Nella foto Sil giovane pilota estremamente tranquillo.

Nel Q3 , è stata auna bella battaglia tra i due piloti della Ferrari , poi è uscita la grinta del Sergio Perez che ha centrato un giro fenomanle conquistando per la prima volta in carriera una pole postion.

Leclerc qualche istante prima del Q3

GRIGLIA DI PARTENZA GP ARABIA SAUDITA F1 2022

1 Sergio Perez (Red Bull) Q3

2 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

3 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

4 Max Verstappen (Red Bull) Q3

5 Esteban Ocon (Alpine) Q3

6 George Russell (Mercedes) Q3

7 Fernando Alonso (Alpine) Q3

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q3

9 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q3

10 Kevin Magnussen (Haas) Q3

11 Lando Norris (McLaren) Q2

12 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2

13 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q2

14 Mick Schumacher (Haas) Q2

15 Lance Stroll (Aston Martin) Q2

16 Lewis Hamilton (Mercedes) Q1

17 Alex Albon (Williams) Q1

18 Nico Hulkenberg (Aston Martin) Q1

19 Nicholas Latifi (Williams) Q1

20 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q1

CLASSIFICA Q3

1 Sergio Perez Red Bull 1:28.200 20

2 Charles Leclerc Ferrari 0.025s 22

3 Carlos Sainz Ferrari 0.202s 23

4 Max Verstappen Red Bull 0.261s 22

5 Esteban Ocon Alpine 0.868s 19

6 George Russell Mercedes 0.904s 21

7 Fernando Alonso Alpine 0.947s 20

8 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 0.983s 22

9 Pierre Gasly AlphaTauri 1.054s 22

10 Kevin Magnussen Haas 1.388s 24

CLASSIFICA Q2

1 Carlos Sainz Ferrari 1:28.686 15

2 Charles Leclerc Ferrari 0.094s 14

3 Sergio Perez Red Bull 0.238s 13

4 Max Verstappen Red Bull 0.259s 14

5 Fernando Alonso Alpine 0.609s 14

6 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 0.718s 15

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.732s 15

8 Kevin Magnussen Haas 0.860s 18

9 Esteban Ocon Alpine 0.898s 14

10 George Russell Mercedes 0.932s 16

11 Lando Norris McLaren 0.965s 16

12 Daniel Ricciardo McLaren 1.087s 17

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 1.133s 17

14 Mick Schumacher Haas 1.234s 13

15 Lance Stroll Aston Martin 2.323s 15

CLASSIFICA Q1

1 Carlos Sainz Ferrari 1:28.855 6

2 Max Verstappen Red Bull 0.073s 7

3 Charles Leclerc Ferrari 0.184s 6

4 George Russell Mercedes 0.825s 9

5 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 0.828s 7

6 Sergio Perez Red Bull 0.850s 7

7 Kevin Magnussen Haas 0.976s 9

8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.036s 7

9 Lando Norris McLaren 1.102s 9

10 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 1.123s 11

11 Fernando Alonso Alpine 1.123s 7

12 Daniel Ricciardo McLaren 1.154s 9

13 Esteban Ocon Alpine 1.238s 7

14 Mick Schumacher Haas 1.312s 8

15 Lance Stroll Aston Martin 1.401s 9

16 Lewis Hamilton Mercedes 1.488s 11

17 Alex Albon Williams 1.637s 9

18 Nico Hulkenberg Aston Martin 1.688s 10

19 Nicholas Latifi Williams 2.962s 4

20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2