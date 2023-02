UNO SGUARDO ALLA SERIE B.Ternana nel caos: Andreazzoli si è dimesso, il Presidente Bandecchi risponde agli sputi dei tifosi

UNO SGUARDO ALLA SERIE B.Ternana nel caos: Andreazzoli si è dimesso, il Presidente risponde agli sputi dei tifosi-. Nella foto Andreazzoli

A cura di Marco Foianesi. A Terni non c’è pace, dopo la sconfitta interna per 2-1 contro Il Cittadella l’allenatore si è dimesso come ha spiegato il Presidente a fine partita:“Andreazzoli si è dimesso. Con mio immenso dispiacere mi ha detto che a questa squadra serve proprio una scossa determinante e importante”. Il presidente Bandecchi ha poi continuato: “Da uomo vero e onesto qual è, Andreazzoli mi ha detto che questa squadra è stata costruita per Lucarelli, che ha in precedenza ha fatto dei miracoli ed è l’unico adatto per la piazza.Non hoancora deciso, ci penserò su qualche ora. Ma Lucarelli è sicuramente la persona più vicina a questa panchina perché conosce bene il gruppo”.

La partita ha visto una Ternana confusa, nervosa che si è fatta ribaltare da un ordinato Cittadella. Le Fere erano passate in vantaggio con Diakite al 33’ nel primo tempo, sciupando anche la possibilità di raddoppiare. Nella ripresa Proietti è il protagonista in negativo. Colpisce in gioco pericoloso Giraudo, in modo inutile ed ingenua, a centrocampo, tanto che l’arbitro Marcenaro gli mostrava il cartellino rosso. Da quel momento la partita è cambiata e si capovolta. Prima si faceva raggiungere al 68’ da Crociata per poi farsi superare nei minuti recupero al 94’ dallo stesso centrocampista su punizione pennellata all’incrocio dei pali. Una sconfitta che ha scatenato l’ira del pubblico.Una contestazione che già era in atto da diverso tempo ma che è sfuociata fuori da ogni logica con fatti squallidi, anche difficili da commentare e giustificare.

Al termine della partita il presidente Bandecchi spiegava il brutto episodio con i tifosi. Dopo tante provocazione il patron ha rivolto uno sputo verso la tribuna. Poi a fine match ha spiegato: “Lite coi tifosi? Mi sono stancato. Grazie alla mie tante battaglie a Terni, sia per la squadra che per la città, il signor Bandecchi ha fatto tanto. Oggi mi sono davvero arrabbiato con alcuni tifosi.”“La Ternana è mia e la pago io, finchè ci sono faccio quello che voglio”.