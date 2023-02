SERIE A TIM – Salernitana , tris al Monza

Una Salernitana tutto pepe batte il Monza 3-0.

Primo successo allo stadio Arechi targata Paulo Sosa. Gara viva con tante emozioni giocata a ritmi altissimi.

Primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa: al 52′ Coulibaly ha infilato l’incrocio dei pali con un destro a giro imprendibile per Cragno, poi Kastanos al 65′ e Candreva al 71′ hanno completato il tris contro una squadra di Palladino inerme e in dieci nel finale per l’espulsione di Donati.

IL TABELLINO

SALERNITANA-MONZA 3-0

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa ; Gyomber (30′ st Lovato ), Daniliuc , Pirola ; Sambia (19′ st Mazzocchi ), Coulibaly , Crnigoj (19′ st Maggiore ), Bradaric ; Candreva (46′ st Botheim), Kastanos (30′ st Nicolussi Caviglia ); Piatek . A disp.: Fiorillo, Sepe, Bohinen, Vilhena, Iervolino, Bonazzoli, Valencia, Dia. All.: Sousa .

Monza (3-4-2-1): Cragno ; Izzo , Marì (40′ st Colpani), Caldirola (19′ st Petagna ); Ciurria , Sensi (1′ st Donati ), Machin , Carlos Augusto ; Pessina , Caprari (30′ st Ranocchia ); Gytkjaer (1′ st Mota ). A disp.: Di Gregorio, Sorrentino, Antov, Barberis, Valoti, Carboni, Colpani, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 7′ st Coulibaly, 20′ st Kastanos, 26′ st Candreva

Ammoniti: Crnigoj, Kastanos (S); Caldirola, Marì, Donati (M)

Espulsi: 42′ st Donati (M) per somma di ammonizioni