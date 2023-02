SERIE A TIM – Llecce- Sassuolo 0-1, decide Thorstvedt

Nella 24.ma giornata di Serie A il Sassuolo batte 1-0 il Lecce .

dalla zona retrocessione agganciando in classifica proprio i pugliesi a quota 27 punti.

Al stadio Via del Mare neprimno tempo sfiorano il vantaggio Bajrami, Berardi e Tressoldi. Nella rirpesa ripresa Dionisi dà la svolta coi i cambi e Thorstvedt (65′) sblocca la gara di testa con la complicità di una deviazione di Hjulmand da calcio d’angolo.

In classifica balzo in avanti del Sassuolo agganciando in classifica proprio i pugliesi a quota 27 punti.



IL TABELLINO

LECCE-SASSUOLO 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Baschirotto , Tuia , Gallo ; Blin (28′ st Gonzalez), Hjulmand , Maleh 5, (35′ st Askildsen); Strefezza , Ceesay (1′ st Colombo ), Banda (1′ st Oudin ).

A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella, Helgason, Voelkerling. All.: Baroni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Zortea , Tressoldi , Erlic, Rogerio; Frattesi (15′ st Thorstvedt ), Obiang 5 (15′ st Pinamonti ); Berardi (49′ st Ferrari), Henrique , Bajrami (38′ st Ceide); Defrel (15′ st Lopez ).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, , Alvarez, D’Andrea, . All.: Dionisi

Arbitro: Baroni

Marcatori: 20′ st Thorstvedt (S)

Ammoniti: Banda, Baschirotto (L); Berardi, Obiang (S)