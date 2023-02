SERIE A TIM – Bologna ancora indigesta all’Inter. Orsolini punisce i nerazzurri .

Nel match delle 12,30 del 24.ma giornata di Serie A la squadra di Inzaghi sconfitta 1-0 contro gli uomini di Thiago Motta, , nerazzurri -18 dal Napoli.

Al Dall’Ara è la squadra dell’ex Thiago Motta a fare la partita. Nel primo tempo Bologna in gol con Barrow Orsato annulla per off-side di Dominguez. Ci prova Soriano , latravresa dice di no al centrocampuista felsineo.

Nella ripresa poi ci pensa Orsolini (76′) a firmare la rete che sblocca il match e decide la gara. Bologna settimo a quota 35 punti.





IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten (42′ st Medel), Dominguez; Orsolini (42′ st Aebischer), Ferguson (38′ st Moro), Soriano (38′ st Kyriakopoulos); Barrow (42′ st Raimondo).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. All.: Thiago Motta

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij (1′ st Acerbi), Bastoni; Dumfries (23′ st D’Ambrosio), Mkhitaryan (18′ st Barella), Brozovic (38′ st Carboni), Calhanoglu, Gosens; Lukaku (18′ st Dzeko), Lautaro Martinez.

A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti. All.: Inzaghi

Arbitro: Orsato

Marcatori: 31′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Dominguez (B);De Vrij, Dumfries (I)