Sassuolo, Dionisi:” E’ stata una vittoria di tutto il gruppo”

Dionisi: “Vittoria del gruppo, un bene per la classifica”

” Ho tanta stima dei miei giocatori “. Così il tecnico del Sassuolo dopo la vittoria al Via de Mare contro il Lecce.

“Il risultato della partita è merito del gruppo. E’ la vittoria più bella della stagione – ha spiegato il tecnico del Sassuolo -. Non abbiamo giocato bene a livello tecnico, ma ho visto una squadra in campo”. “Non era facile giocare a Lecce. Qui pochi han fatto risultato pieno. E conoscevamo la difficoltà dell’avversario – ha aggiunto -. Per noi in casa o fuoricasa cambia poco. Cerchiamo sempre di fare la nostra partita”.