Napoli, Spalletti:” Abbiamo dato una dimostrazione di forza imperiosa”

Il Napoli di Spalletti non si ferma e in casa dell’Empoli ha raccolto l’ottava vittoria di fila , undicesima in trasferta in questa stagione .

“La squadra ha fatto una grande partita nel secondo tempo dopo l’espulsione – ha commentato Luciano Spalletti a fine partita -, di quelle toste per portare a casa un risultato che può diventare fondamentale. Abbiamo dato una dimostrazione di forza imperiosa”. Tra i migliori in campo Lobotka: “Viene esaltata la sua qualità nel palleggio, ma non si fa mai saltare e va addosso a tutti. Ha un fisico che riesce a tener botta contro tutti”.