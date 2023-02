Inter, Inzaghi:”dovevamo dare di più”

Siome Inzaghi non nasconde l’amarezza dopo la sconfitta contro il Bologna

“Abbiamo approcciato male il primo tempo, direi insufficiente seconfo le nostre caratteristiche .

Abbiamo trovato una squadra in salute e nel secondo tempo quando stavamo creando abbiamo preso un gol evitabile”. “Siamo arrabbiati. Venivamo da una partita dura in Champions con infortuni e stanchezza, ma dovevamo fare di più – ha aggiunto -. Bisogna cercare motivazioni ogni due o tre giorni. Non è la prima volta, ci è già successo”.