Tiro con l’Arco : Marco Bruno e Marcella Tonioli campioni nel compound

Secondo giorno di gare ai Campionati Italiani Indoor di Rimini tutto dedicato ai compound: i nuovi campioni sono Marco Bruno e Marcella Tonioli. Kosmos Rovereto e Arcieri Cormons vincono con le squadre. Domani i titoli di classe dell’olimpico e domenica le sfide per il titolo assoluto. (nella foto marco Bruno in azione)

Concluso il secondo giorno di gare del 49° Campionato Italiano Indoor alla Fiera di Rimini. Marco Bruno si conferma campione d’Italia compound per la terza volta di fila. Il portacolori degli Arcieri Iuvenilia e della Nazionale vince la sfida contro Valeria Della Stua (Arcieri Solese) al termine di una prestazione quasi perfetta iniziata con due “9” e proseguita solo con frecce sul “10” che gli permettono di chiudere la finale sul 149-143. Medaglia di bronzo a Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo) dopo il 149-147 su Federico Pagnoni (Arcieri Bresciani).

E’ Marcella Tonioli a vincere l’oro assoluto femminile contro la neomamma Anastasia Anastasio (Marina Militare), tornata subito a grandi livelli dopo la gravidanza. L’atleta azzurra degli Arcieri Montalcino vince la finalissima 147-146 grazie a nove frecce consecutive sul “10” nelle ultime tre volée che le sono valse il quinto titolo assoluto in carriera. Terzo posto per Elisa Roner (Kappa Kosmos Rovereto) che batte 148-143 Paola Natale (Arcieri Cormons).

Sale sul tetto d’Italia tra le squadre maschili per la terza volta nella sua storia il Kappa Kosmos Rovereto (Mior, Sut, Capovilla) con il 229-227 sugli Arcieri del Torrazzo (Fiorani, Fregnan, Ibba). Terzo posto alla PAMA Archery (Bauro, Sidoti, Sottile) grazie al 232-230 sugli Arcieri Solese (Della Stua, Leotta, Rota).

Primo titolo assoluto al femminile per gli Arcieri Cormons (Ret, Natale, Barbieri) con il successo in finale contro gli Arcieri Decumanus Maximus (Baldo, Bombarda, Dermati) per 224-221. Il bronzo va agli Arcieri Torresin (Perinotto, Moccia, Bazzichetto) che battono 228-227 gli Arcieri Montalcino (Menegoli, Foglio, Tonioli).

Dopo l’arco nudo ieri e il compound oggi, da domani, sabato 26 febbraio, sarà l’arco olimpico a prendersi la scena alla Fiera di Rimini con le frecce che varranno i titoli di classe e che comporranno il tabellone delle sfide assolute individuali e a squadre.

Domenica ultima giornata dei Campionati Italiani Indoor con l’assegnazione dei titoli assoluti. Il weekend di frecce sarà trasmesso in diretta su YouArco, canale ufficiale Youtube della Federazione e in contemporanea sulle pagine social federali di Twitch, Facebook e Twitter.