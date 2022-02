Serie A: Empoli – Juventus 2-3

çLa Juve torna a conquistare i tre punti e nel terzo anticièo della 27esima giornata al ‘Castellani ‘ batte l’Empoli 3 a 2.

.I bianconeri passano al 32′ con un colpo di testa di Kean, ma si fanno riprendere al 39′ da Zurkowski, il più lesto in mischia. Nel recupero del primo tempo Vlahovic fa 2-1 e al 66′ realizza la sua prima doppietta da juventino. I toscani non mollano, prendono una traversa e poi accorciano con La Mantia (76′). Empoli che non vince da 9 gare. Juve che consolida il quarto posto in classifica.

IL TABELLINO

EMPOLI-JUVENTUS 1-3

Empoli (4-3-2-1): Vicario ; Stojanovic (40′ st Henderson ), Ismajli , Luperto , Cacace (25′ st Parisi ); Bandinelli (25′ st Benassi ), Asllani , Zurkowski ; Bajrami (40′ st Verre ), Di Francesco (25′ st La Mantia ); Pinamonti . A disp.: Ujkani, Furlan; Stulac, Romagnoli, Cutrone, Fiamozzi, Tonelli. All.: Andreazzoli

Juventus (4-4-2): Szczesny ; Danilo , Bonucci , De Ligt , Pellegrini ; Cuadrado , Zakaria (37′ Locatelli ), Arthur , Rabiot ; Vlahovic , Kean (17′ st Morata ). A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Miretti, Aké, Soule. All.: Allegri 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 32′ Kean (J), 39′ Zurkowski (E), 47′ e 21′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Ismajli (E), Parisi (E)