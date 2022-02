La Cremonese vince 2 a 1 al ‘Liberati’, ma la Ternana si è ben comportata

I GRIGIOROSSI DI PECCHIA HANNO DIMOSTRATO TUTTA LA LORO FORZA DA SQUADRA DI VERTICE, LA TERNANA HA GIOCATO SENZA TIMORE REVERENZIALE SFIORANDO IL PAREGGIO SE IL VAR NON AVESSE ANNULLATO UNA RETE A PARTIPILO PER FUORIGIOCO ALLO SCADERE DELLA PARTITA

La Cremonese ha vinto 2 a 1 al ”Liberati” contro la Ternana rispettando il pronostico favorevole, ma il coraggio rossoverde avrebbe potuto “regalare” anche un pareggio in piena “zona cesarini” se un lancio di Peralta non avesse “pescato” Partipilo oltre la linea del fuorigioco vanificando il dribling vincente dell’esterno di Lucarelli nei confronti del portiere avversario.

Così ha avuto la meglio la rete al 35’ del secondo tempo di Gaetano per i grigiorossi lombardi, favorita da un maldestro tocco in uscita di Sorensen, con la rasoiata vincente dai venti metri a fil di palo.

E pensare che la Ternana avrebbe potuto ribaltare anche il momentaneo risultato di parità, a “firma” di Mazzocchi, con Bodgan non proprio fortunato ad un metro dalla porta con il tiro che è finito sul palo.

Riavvolgendo il “nastro dell’incontro”, nei primi minuti la Ternana è apparsa subito pericolosa con un gran sinistro di Proietti da fuori area, respinto in tuffo dal portiere della Cremonese Carnesecchi e poi, a seguire, un colpo di testa di Pettinari è stato fermato a “monte” per fuorigioco.

Al 14’ è arrivata la replica dei lombardi con uno scambio in area in velocità e bello stile: il diagonale di Baez è sfilato sul fondo dopo avere mirato il cosiddetto “palo lungo” della porta difesa da Iannarilli.

Al 18’ un altro tiro della Cremonese in area della Ternana con Gaetano che ha provato il diagonale da posizione defilata, mentre al 19’ Iannarilli ha salvato la porta di piede su Ciofani.

Al 21’ Ternana in avanti con un colpo di testa sul fondo dopo la combinazione Salzano – Pettinari e, intanto, l’ammonizione, combinata a Partipilo al 23’ gli costerà una giornata di squalifica.

La Ternana ha sofferto, ma era anche logico immaginarselo con il dinamismo palla tra i piedi della Cremonese ma, dal canto suo, non si è fatta schiacciare, anzi ha dimostrato in campo una buona generosità.

La squadra rossoverde ha combattuto in tutte le zone del campo mettendocela tutta per contrastare una formazione come la Cremonese di caratura superiore, la posizione in classifica lo dimostra, pericolosa sullo “stretto” e quindi molto difficile da controllare sulla trequarti campo come in area di rigore.

Ci è riuscita abbastanza bene, nonostante tutto il sacrificio e la corsa per spezzare le trame offensive avversarie, come dicevamo, con una “ragnatela di passaggi” da interrompere non sempre facilmente.

In questo campionato la Ternana ha saputo, a volte, farsi valere con la compattezza e l’aggressività di squadra per inaridire le fonti del gioco avversarie come ha cercato di fare anche contro la Cremonese.

In questi casi, infatti, non ci si può permettere di perdere le distanze tra i reparti e le marcature in difesa come è successo nel secondo tempo dopo un sinistro di Proietti al 10’ diretto all’incrocio dei pali, che Carnesecchi ha deviato in calcio d’angolo con un tuffo prodigioso.

La difesa della Ternana ha iniziato a perdere stabilità e Iannarilli ci ha messo una prima “pezza” su Ciofani deviando un potente destro con la punta delle dita e poi ha “chiuso la strada” a Crescenzi dopo un pericoloso abbaglio della difesa.

Intorno al quarto d’ora della ripresa il “fortino” della Ternana è caduto per mano di Baez, la cui straordinaria conclusione a giro si è insaccata sotto l’incrocio dei pali portando gli ospiti di Pecchia in vantaggio.

L’ingresso in campo di Mazzocchi al posto di Furlan ha rimesso in equilibrio la partita quando l’assist di Proietti è diventato buono per il colpo di testa vincente dello stesso Mazzocchi, che ha anticipato Bianchetti.

La Ternana sarebbe potuta passare avanti se il tiro di Bodgan non avesse colpito il palo e se la successiva conclusione di Mazzocchi fosse andata a buon fine o se il fuorigioco non avesse invalidato lo spunto di Partipilo nei minuti di recupero dell’incontro.

La solidità della squadra ha cominciato a scricchiolare nel reparto difensivo dove in tante partite in trasferta quest’anno aveva lasciato il segno in positivo, tanto da lasciare metri a giocatori che difficilmente ti perdonano come Baez con il portiere Iannarilli che va giù in ritardo per abbozzare una parata, che sarebbe stata determinante e, invece, ha lasciato la squadra senza punti in attesa del Pordenone martedì.

TERNANA- CREMONESE 1-2

Il tabellino

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Defendi, Bodgan, Sorensen, Celli (71’ Martella), Paghera (82’ Peralta), Proietti (82’ Koutsoupias), Salzano, Partipilo, Furlan (60’ Mazzocchi), Pettinari (46’ Capone). All. C. Lucarelli

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Meroni, Valeri (46’ Crescenzi), Castagnetti, Fagioli (66’ Rafia), Baez, Gondo (59’ Zanimacchia), Gaetano, Ciofani (66’ Di Carmine). All. F. Pecchia

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia

ASSISTENTI: Michele Lombardi (Brescia); Claudio Gualtieri (Asti)

IV UFFICIALE: Claudio Petrella (Viterbo)

VAR: Giacomo Camplone (Pescara)

AVAR: Edoardo Raspolini (Livorno)

RETI: 62’ Mazzocchi (Ternana); 59’ Baez (Cremonese); 80’ Gaetano (Cremonese)

AMMONITI: Partipilo (Ternana); Salzano (Ternana); Castagnetti (Cremonese); Crescenzi (Cremonese), Baez (Cremonese)

ANGOLI: 3 A 6 per la Cremonese

RECUPERO: 0’ pt.; 4’ st.

SPETTATORI: 2.022 (di cui 87 ospiti), incasso € 26.322

Stefano Giovagnoli