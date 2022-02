Juventus, Allegri:” noi pensiamo al 4° posto”

la Juve non è in corsa per lo scudetto. Così Massimiliano Allegri dopo il successo contro l’Empoli , ai microfoni Dazn.

.Su Vlahovic: “E’ un giocatore importante, dal punto di vista caratteriale oltre che tecnico. Non avevamo uno come lui all’interno della squadra. Non è che non me l’aspettavo, conoscendo il ragazzo dal punto di vista caratteriale: è uno che vuole vincere e ha voglia di imparare molto. Ha ampi margini di miglioramento. Oggi si è mosso di più ed è stato un vantaggio per tutti noi”.