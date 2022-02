Calcio Serie A-Salernitana – Bologna 1-1

Bologna-Salernitana secondo anticipo della 27^ giornata finisce 1 a 1 ,inisce 1-1

La squadra di Davide Nicola gioca un buon primo , ma subiscono gol grazie ad Arnautovic al 43’.

vengono puniti dalla rete di Arnautovic al 43′,l’azione si sviluppa su un cambio campo la coppia Fazio-Dragusin va in confusione, si perde completamente la marcatura di Arnautovic, che è libero di colpire di testa sul cross di Hickey. Nella ripresa non mollano e trovano il pari al 72′ col neo entrato Zortea, senza però riuscire a ribaltarla, e nel finale tremano sull’incrocio colpito da Sansone. Per Nicola un altro pareggio che non smuove la classifica.

Salernitana-Bologna 1-1

Il Tabellino

Salernitana (4-2-3-1): Sepe ; Mazzocchi , Dragusin , Fazio , Ranieri (1′ st Gagliolo ); Coulibaly , Ederson (43′ st Bohinen ); Kastanos (26′ st Zortea ), Verdi (26′ st Mousset ), Ribery (26′ st Perotti ); Djuric .

Allenatore: Nicola

Bologna (3-4-3): Skorupski ; Soumaoro , Medel , Theate; De Silvestri , Schouten (42′ st Bonifazi ), Soriano (28′ st Vignato ), Hickey ; Orsolini (18′ st Svanberg ), Arnautovic , Barrow (28′ st Sansone ).

Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 43′ Arnautovic (B), 27′ st Zortea (S)

Ammoniti: Ranieri (S), Soriano (B), Coulibaly (S), Arnautovic (B), De Silvestri (B)