Una lunga sofferenza nel fisico, Massimo non ha mai dato segni di rinunciare alla vita.

Ha continuato ha parlare di calcio della Ternana , la morte lo ha sorpreso così come un gol , quelli che lui ha sempre commentato , improvviso inatteso , di certo in off-side. Massimo anche nella sua dipartita ha colto tutti di sorpresa, se ne andato , così composto in silenzio.

Avvocato , giornalista, una hrande passione per il calcio im mabedue gli impegngi una grabde compoetenza , raccontava minuziosamente entrando nei particolri anche sconosciuti originali.

Tentissime le sue collaborazioni collaborazioni con emittenti radio e Tv locali , commentatore , readioconista.

Massimo aveva 69 anni Massimo lascia un grade vuoto tra i tanti Amici e colleghi giornalisti , tifosi delle Ternana che lo hanno conosciuto. Non saranno più gli stessi commenti , originali e spesso piccanti e puntuali . I funerali si svolgeranno sabato 28 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di Sant’Antonio a Narni Scalo.

Ai familiari le più sentite Condoglianze di tuta la Redazione de il Giornale dello Sport.