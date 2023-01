Al City Ground finisce 3-0 per la squadra di ten Hag. I Red Devils a un passo dalla qualificazione

Il Manchester United vince 3-0 in casa del Nottingham Forest nell’andata delle semifinali di Carabao Cup. Al City Ground i Red Devils partono fortissimo e vanno in vantaggio con Rashford (6’). I padroni di casa reagiscono e vanno vicini al pari, ma in chiusura di primo tempo (45’) la rete di Weghorst chiude di fatto la partita. Nel finale di gara (89’) spazio anche per il gol di Bruno Fernandes.